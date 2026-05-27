فرمانده جدید شاخه نظامی حماس در «حمله هدفمند» اسرائیل کشته شد

اسرائیل روز چهارشنبه ششم خرداد اعلام کرد محمد عوده، فرمانده جدید شاخه نظامی گروه افراطی حماس در غزه را در حمله‌ای در روز سه‌شنبه کشته است؛ رخدادی که پس از کشته شدن سلف او در حمله‌ای مشابه در ماه جاری روی داد.

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت «فرمانده شاخه نظامی سازمان تروریستی حماس در غزه دیروز حذف شد و به دیدار همدستانش در اعماق جهنم فرستاده شد».

گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا هم قرار دارد، مرگ محمد عوده در آپارتمانی در شهر غزه را تأیید کرد.

ارتش اسرائیل خبر داد که این اقدام «پس از ماه‌ها رصد اطلاعاتی برای شناسایی الگوهای رفت‌وآمد او و همکارانش انجام شد.»

آقای کاتز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما خود را متعهد کرده‌ایم همه کسانی را که کشتار هفتم اکتبر را رهبری کردند از میان برداریم، و همین کار را خواهیم کرد: همه آن‌ها، هر جا که باشند، نشان شده‌اند.»

اسرائیل کاتز و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از اعلام حمله در روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک گفتند محمد عوده «در جریان کشتار هفتم اکتبر رئیس اطلاعات حماس بود و حدود یک هفته پیش به‌عنوان جانشین عزالدین حداد منصوب شد».

عزالدین حداد روز ۲۵ اردیبهشت در حمله اسرائیل کشته شد.

کاتز و نتانیاهو گفتند محمد عوده «مسئول قتل، ربودن و زخمی کردن شمار زیادی از غیرنظامیان اسرائیلی و سربازان ارتش اسرائیل» بوده است.

منابع عربی می‌گویند در حمله هوایی روز سه‌شنبه که منجر به مرگ محمد عوده شده، ۳ نفر کشته و ۲۰ نفر هم زخمی شده‌اند.

پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، بنیامین نتانیاهو وعده داد رهبران پشت این حمله را هدف قرار داده و از میان بردارد.

بر پایه شمارش خبرگزاری فرانسه بر اساس آمار رسمی اسرائیل، حمله حماس به کشته شدن ۱۲۲۱ نفر انجامید.

در مقابل، وزارت بهداشت غزه، که زیر نظر حماس فعالیت می‌کند، می‌گوید حملات تلافی‌جویانه اسرائیل در غزه تاکنون دست‌کم ۷۲ هزار و ۸۰۳ کشته برجای گذاشته است.

اسرائیل پیشتر اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، و یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه را که طراح اصلی حمله هفتم اکتبر دانسته می‌شد، کشته بود.

اسرائیل همچنین محمد ضیف، فرمانده قدیمی شاخه نظامی حماس، معروف به گردان‌های عزالدین قسام، و نیز محمد سِنوار، جانشین برادرش یحیی سنوار در رهبری حماس در غزه، را کشته است.

حملات اسرائیل همچنین عوامل حماس در لبنان و فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، متحد مورد حمایت ایران، از جمله حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله، را هدف قرار داده است.