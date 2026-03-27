خبرگزاری رویترز روز جمعه، هفتم فروردین، به نقل از «دو مقام فلسطینی» متن طرح «هیئت صلح» دونالد ترامپ برای خلع‌سلاح گروه افراطی حماس را افشا کرد.

بر اساس این طرح، گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، در چند مرحله و طی هشت ماه سلاح‌های خود را بر زمین خواهد گذاشت.

بر اساس متن کامل طرح ترامپ برای خلع‌سلاح گروه افراطی حماس، یکی از مراحل این طرح آن است که حماس اجازه خواهد داد شبکهٔ گستردهٔ تونل‌هایش در نوار غزه تخریب شود.

این گزارش می‌گوید طرح هیئت صلح ترامپ هفتهٔ گذشته به گروه حماس ارائه شده و این گروه دریافت آن را در گفت‌وگو با رویترز تأیید کرده و گفته است که «در حال بررسی» سند مذکور است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر در بهمن سال گذشته در مراسم آغاز به کار «هیئت صلح» خود گفته بود که حماس باید در چارچوب توافق صلح غزه اسلحهٔ خود را بر زمین بگذارد. او در همان زمان تهدید کرد که اگر این گروه به خلع‌‌سلاح تن ندهد، «پایان» خود را رقم خواهد زد.

مسئله خلع‌سلاح گروه حماس همواره بخشی کلیدی از طرح ۲۰ ماده‌ای آمریکا برای برقراری آتش‌بس و توافق صلح بلندمدت در خاورمیانه به‌ شمار رفته است.

بر اساس متن کامل طرح هیئت صلح، روند خلع‌سلاح گروه افراطی حماس در یک دورهٔ هشت ماهه با انتقال کار تأمین امنیت غزه به تکنوکرات‌های فلسطینیِ مورد حمایت آمریکا آغاز می‌شود و در نهایت با «عقب‌نشینی کامل» ارتش اسرائیل از این منطقه به پایان می‌رسد.

این تکنوکرات‌ها در قالب «کمیته ملی اداره غزه» بر خلع‌سلاح تمام گروه‌های مسلح در نوار غزه، از جمله گروه جهاد اسلامی، نظارت خواهند داشت.

در پی این روند، تنها افرادی در غزه به اسلحه دسترسی خواهند داشت که این کمیته ملی به آن‌ها مجوز اعطا کند، و تنها مناطقی از غزه قابل بازسازی خواهد بود که «غیرنظامی» اعلام شوند.

به دنبال توافق طرفین بر سر آتش‌بس که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی حاصل شد، کنترل بیش از نیمی از غزه در دست ارتش اسرائیل ماند و نیمهٔ دیگر اکنون در کنترل گروه حماس است که در میان دو میلیون جمعیت غزه نیز نفوذ دارد.

گروه افراطی حماس که شعارش مقاومت مسلحانه و نابودی اسرائیل بوده، از همان ابتدا دست‌کم در ظاهر با طرح خلع‌سلاح خود اعلام مخالفت کرده، اما، به‌نوشتهٔ رویترز، در خفا با این شرط که خلع‌سلاح در مسیری انجام شود که به تشکیل دولت فلسطین بینجامد، به آن روی خوش نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در بخش اصلی ۱۲ بندی از متن طرح هیئت صلح به مسئله تشکیل دولت فلسطین یا استقلال فلسطینی‌ها اشاره‌ای نشده است.

روز پنج‌شنبه، ششم فروردین، سه گروه مسلح فلسطینی از جمله جهاد اسلامی در بیانیه‌هایی جداگانه از طرح هیئت صلح ترامپ انتقاد کردند. این گروه‌ها ایراد گرفته بودند که در این طرح «به شکلی غیرمنصفانه» به خلع‌سلاح بیش از بازسازی غزه و عقب‌نشینی اسرائیل اولویت داده شده است.

در حمله حماس به اسرائیل در ۱۵ مهر ۱۴۰۲، بیش از ۱۲۰۰ نفر کشته شدند، و جنگ غزه که در پی آن آغاز شد، حدود ۱۵ ماه به طول انجامید تا آخر دی ۱۴۰۳ که با آتش‌بس متوقف شد. بنا بر آمار وزارت بهداشت غزه که سازمان ملل آن را نقل کرده، در این جنگ دست‌کم ۷۲ هزار فلسطینی کشته شدند.