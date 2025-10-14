دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه ۲۲ مهر اعلام کرد که اگر گروه افراطی حماس تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را انجام خواهد داد.

اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از سفر او به اسرائیل و سپس مصر برای امضای توافق آتش‌بس غزه مطرح شد.

او در سخنانی در کاخ سفید، حین دیدار با رئیس‌جمهور آرژانتین گفت که اگر حماس خلع‌ سلاح نشود، «ما آنها را خلع‌ سلاح خواهیم کرد و این کار به‌سرعت و شاید با خشونت انجام خواهد شد.»

او افزود: «من با حماس صحبت کردم و گفتم: شما باید خلع‌ سلاح شوید. آنها گفتند: بله قربان، ما خلع‌ سلاح خواهیم شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا توضیح داد که این پیام را از طریق «نمایندگان خود» به این گروه منتقل کرده است، نه از راه تماس مستقیم.

ترامپ مشخص نکرد که چه کسانی قرار است در روند خلع‌سلاح حماس نقش داشته باشند یا اینکه آیا نیروهای آمریکایی نیز در آن مشارکت خواهند داشت یا نه.

آمریکا در کنار اسرائیل، اتحادیه اروپا و شمار دیگری از کشورها حماس را گروه تروریستی می‌داند.

تا این لحظه، حماس از خلع‌سلاح خودداری کرده است، با وجود اینکه این موضوع بخش کلیدی از مرحله بعدی طرح ۲۰ ماده‌ای آمریکا برای برقراری آتش‌بس و توافق صلح بلندمدت در خاورمیانه به‌شمار می‌رود.

نکتهٔ مورد اختلاف دیگر این است که اگرچه حماس روز دوشنبه تمامی ۲۰ گروگان زنده را آزاد کرد، اما تنها اجساد چهار گروگان جان‌باخته را تحویل داد و هنوز پیکرهای ۲۴ گروگان کشته‌شده را در اختیار دارد.

دونالد ترامپ ساعتی پیش‌تر در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، از آزادی ۲۰ گروگان ابراز رضایت کرد و افزود: «باری سنگین از دوش ما برداشته شده، اما کار هنوز تمام نشده است!»

او در ادامه افزود: «اجساد قربانیان طبق وعده بازگردانده نشده‌اند! مرحلهٔ دوم [طرح آتش‌بس] همین حالا آغاز می‌شود!»

رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفرش به خاورمیانه، از آنچه «طلوع تاریخیِ خاورمیانه‌ای نو» خواند، سخن گفت. در این سفر، او همراه با رهبران منطقه سندی را امضا کردند که هدفش تحکیم آتش‌بس در غزه بود.

همزمان، یک بیمارستان در غزه اعلام کرد که اجساد ۴۵ فلسطینی را که اسرائیل در چارچوب توافق پایان جنگ تحویل داده بود، دریافت کرده است.

اسرائیل که روز سه‌شنبه در واکنش به باقی ماندن اجساد گروگان‌های دیگر در غزه گفت گذَرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه کاهش می‌یابد، شامگاه این روز اعلام کرد پیکرهای تعداد دیگری از گروگان‌ها در حال بازگشت است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت که صلیب سرخ در راهِ دریافت بقایای اجساد چند گروگان است که توسط گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه نگهداری می‌شدند.

در این بیانیه آمده است: «صلیب سرخ در مسیر محل ملاقات در شمال نوار غزه است، جایی که چندین تابوت حاوی پیکر گروگان‌های جان‌باخته به آن‌ها تحویل داده خواهد شد.»

این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که پیش‌تر ارتش گفته بود انتقال اجساد قرار است در جنوب غزه انجام شود.

پیش از آن، یکی از مقام‌های ارشد حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه قرار است روز سه‌شنبه پیکر چهار تا شش گروگان را تحویل دهد.

تحویل داده نشدن اجساد همه ۲۸ گروگان جان‌باخته توسط حماس در روز دوشنبه، باعث بالا گرفتن حس خشم و ناامیدی در اسرائیل شد.

منابع نزدیک به حماس پیش‌تر گفته بودند که نیروهای آن برای بازیابی اجساد از نوار غزه که به شدت آسیب دیده، به «تجهیزات و زمان بیشتری» نیاز دارند.