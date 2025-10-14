به‌رغم استقبال اسرائیل از آزادی همۀ ۲۰ گروگان زنده از نوار غزه، انتقادها از نگهداری شماری از اجساد گروگان‌های جان‌باخته این کشور توسط گروه افراطی حماس افزایش یافته است.

احساس خشم و ناامیدی که در میان شهروندان اسرائیل از روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر افزایش یافته، به‌ این دلیل است که انتظار می‌رفت حماس، اجساد همه ۲۸ گروگان جان‌باخته را هم همان روز دوشنبه، همزمان با آزادی گروگان‌ها، به اسرائیل تحویل دهد.

این در حالی است که مقامات دولتی اسرائیل تنها از تحویل چهار تابوت، خبر می‌دهند و با آنکه این کشور درخواست دریافت اجساد بیشتر را مطالبه کرده، حماس هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.

این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

به گزارش تایمز اسرائیل، هنوز هیچ تأیید رسمی دربارۀ مهلت حماس برای تحویل اجساد گروگان‌ها منتشر نشده و منابع نزدیک به این گروه افراطی می‌گویند که نیروهای حماس برای بازیابی اجساد از نوار غزه که به شدت آسیب دیده، به «تجهیزات و زمان بیشتری» نیاز دارند.

با این حال چند رسانه اسرائیلی نوشته‌اند به نظر نمی‌رسد که مقامات اسرائیلی ادعاهای حماس مبنی بر ناتوانی در یافتن یا بازیابی اجساد را باور داشته باشند و گمان می‌کنند که این گروه قصد دارد اجساد را به عنوان اهرمی برای چانه‌زنی بیشتر در غزه نگه دارد.

خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام اسرائیلی اعلام کرد که گذَرگاه مرزی رفح میان نوار غزه و مصر تا روز چهارشنبه بسته خواهد ماند و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه کاهش می‌یابد.

به گفتهٔ این مقامات، این تصمیم پس از آن گرفته شد که حماس اجساد گروگان‌هایی را که در اختیار دارد، مطابق با توافق آتش‌بس جدید به میانجی‌گری ایالات متحده تحویل نداد. آنها جزئیاتی دربارهٔ مدت‌زمان ادامهٔ این اقدام ارائه نکردند.

وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز، نیز روز دوشنبه حماس را به نقض توافق آتش‌بس متهم کرده و هشدار داده بود که این اقدام، عواقب نامشخصی در پی خواهد داشت. او گفت که اسرائیل سهم خود از توافق را با آزادی نزدیک به دو هزار فلسطینی زندانی روز دوشنبه اجرا کرده است.

خانواده‌های داغدار گروگان‌های جان‌باخته نیز، دولت اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده‌اند. یائل عادار، مادر تمیر عادار، مدیریت مذاکرات با حماس توسط دولت را «خیانت» خواند و گفت مقامات نتوانستند مهلتی مطلق برای بازگشت همه اجساد تعیین کنند.

پس از بازگشت، اجساد گروگان‌ها باید به طور رسمی شناسایی شوند. پیش از این حماس جسد فرد دیگری را با هویت متفاوتی تحویل داده بود که در زمان خود جنجال‌آفرین شد.

خبرگزاری آلمان نوشته بر اساس توافق آتش‌بس غزه، همه گروگان‌ها، زنده و مرده، باید روز دوشنبه تحویل داده می‌شدند.

ارتش اسرائیل نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد چهار گروگان بازگردانده‌شده توسط حماس از جمله یک دانشجوی نپالی را شناسایی کرده است.

در بیانیه‌ ارتش به هویت دو تن از قربانیان به نام‌های گای ایلوز، شهروند اسرائیلی، و بیفین جوشی، دانشجوی کشاورزی از نپال، اشاره شده است.

بر اساس این بیانیه، اسامی دو گروگان دیگر به درخواست خانواده‌هایشان هنوز منتشر نشده است.

گای ایلوز که در زمان حمله ۲۶ ساله بود، در فستیوال موسیقی نوا حضور داشت و بیفین جوشی هم که در زمان حمله ۲۲ ساله بود، بخشی از یک گروه آموزشی کشاورزی نپالی بود که سه هفته قبل از حمله حماس به اسرائیل رسیده بود.

او از کیبوتص آلومیم ربوده شد و عکسش در حال پناه گرفتن با کارگران تایلندی اندکی قبل از رسیدن شبه‌نظامیان گروه حماس ثبت شده است.