صدها نفر در ساعات اولیه روز دوشنبه ۲۱ مهر در «میدان گروگانها»ی تلآویو جمع شدند تا منتظر بازگشت آخرین گروگانهای اسیر در نوار غزه باشند.
پخش زندهای از سوی انجمن خانوادههای گروگانها، افرادی را نشان میداد که به نشانه همبستگی با گروگانها روی صندلیهای زرد نشسته بودند و پرچمهای آبی و سفید اسرائیل را تکان میدادند.
روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که انتظار میرود گروه افراطی حماس، آزادی گروگانهای زندهٔ باقیمانده را حدود ساعت هشت صبح به وقت محلی آغاز کند.
به گفتهٔ اسرائیل، از ۴۸ گروگانی که هنوز در غزه هستند، گمان میرود ۲۰ نفر زنده باشند.
شاخه نظامی حماس روز دوشنبه فهرستی از ۲۰ گروگان زنده در غزه را منتشر کرد که انتظار میرود در چارچوب توافق حاصل شده با اسرائیل آزاد شوند.
گروگانهایی که گردانهای عزالدین قسام در کانال تلگرام خود از آنها نام برده است، جزو ۴۸ اسیر، زنده و فوت شده، هستند که توسط شبهنظامیان فلسطینی در غزه نگهداری میشوند.
انجمن خانوادههای گروگانها قصد دارد بازگشت گروگانها را روی صفحهٔ نمایش بزرگ پخش کند و از عموم مردم خواسته است که امشب در میدان گروگانها تجمع کنند.
بنا به گزارشها، داوطلبان بنرهای خوشامدگویی را در خیابانهای نزدیک بیمارستانهایی که قرار است گروگانها به آنجا منتقل شوند، نصب کردند.
این انجمن در بیانیهای اعلام کرد: «اجرای توافق برای بازگشت همه گروگانها رویدادی است که ما از همان روزهای اول جنگ مدتها به آن امیدوار بودیم و برای آن آماده شده بودیم».
در ادامه آمده است: «اکنون یک مأموریت حیاتی و مشترک پیش روی ماست: درمان گروگانهای آزاد شده، خانوادههای آنها، جوامع آسیبدیده و جامعه اسرائیل به طور کلی».
این انجمن خاطرنشان کرد که توانبخشی کامل تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که همه گروگانها، زندهها برای درمان و متوفیها برای دفن در اسرائیل، بازگردند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که انتظار ندارد حماس هر ۲۸ گروگان فوت شده را در بازهٔ زمانی ۷۲ ساعتهٔ توافقشده ذیل آتشبس تحویل دهد، زیرا نگرانیهایی مبنی بر مفقود شدن اجساد در نوار غزه که تا حد زیادی ویران شده است، وجود دارد.
طبق این توافق، اسرائیل قرار است نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی، از جمله تا ۲۵۰ نفر که به حبس ابد محکوم شدهاند، را در ازای گروگانهای نهایی آزاد کند.