سازمان زندان‌های اسرائیل در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر، فهرستی شامل ۱۹۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی را در زندان‌های این کشور آماده کرد تا اگر گروه افراطی حماس بر اساس مرحله نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه ۴۸ گروگان زنده و جان‌باخته اسرائیلی را به این کشور تحویل داد، این زندانیان را آزاد کند.

حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در حملهٔ روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، ۲۵۱ شهروند این کشور را ربود و در مبادله‌های این دو سال، اکثر آن‌ها را در برابر صدها زندانی امنیتی زن و مرد رها کرد. اسرائیل چند گروگان خود را نیز در عملیات کوماندویی به خانه برگرداند.

از ۱۹۵۰ زندانی فلسطینی، ۲۵۰ تن کسانی هستند که به اتهام قتل و مشارکت در طرح‌های منجر به کشتار مردم اسرائیل در دادگاه‌های این کشور به حبس ابد یا حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. یک هزار و ۷۰۰ تن نیز کسانی هستند که ارتش اسرائیل آن‌ها را در دو سال جنگ غزه به ظن مشارکت در حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل از نوار غزه بازداشت کرده اما کسی از آن‌ها را در این دوره دادگاهی نکرده بود.

عملی شدن این معامله برگ دیگری از توافق‌های کلانی خواهد بود که اسرائیل را وادار کرده تا در طول دهه‌ها و هر بار به امید رها کردن یک یا چند نفر از شهروندان خود، صدها و گاه بیش از هزار یا دو هزار زندانی را با گروه‌های مسلح فلسطینی و عرب منطقه رد و بدل کند.

در کنار معاملهٔ اسرائیل با ارتش‌های مصر، سوریه و عراق برای تبادل اسرای جنگی، بزرگ‌ترین توافق‌های میان اسرائیل با گروه‌هایی مانند شبه‌نظامیان تحت فرمان احمد جبرئیل و حزب‌الله لبنان انجام شده است.

تاریخ این معامله‌ها به «جنگ استقلال» اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی باز می‌گردد، که در ادامه به شماری از آن‌ها اشاره می‌کنیم: