در حالی که نمایندگان آمریکا، اسرائیل و قطر در نیویورک برای پیشبرد اجرای توافق آتش‌بس غزه دیدار کردند، یک مقام ارشد حماس اعلام کرد این گروه آماده است دربارهٔ «تعلیقِ استفاده یا انبار کردن یا زمین گذاشتن» سلاح‌هایش گفت‌وگو کند، پیشنهادی که می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین گره‌های توافق را تحت تأثیر قرار دهد.

گروه افراطی حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا همچون اسرائیل گروهی تروریستی قلمداد می‌شود و مسئله خلع سلاح آن همواره مورد تأکید اسرائیل بوده است.

یک مقام کاخ سفید در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که این نشست سه‌جانبه روز یک‌شنبه ۱۶ آذر برگزار شده، اما جزئیاتی درباره آن ارائه نکرد.

به‌ گزارش وب‌سایت آکسیوس، این بالاترین سطح تماس میان سه کشور از زمان امضای توافق صلح بوده و استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، میزبان جلسه بوده است؛ جلسه‌ای که از سوی رئیس موساد و یک مقام ارشد قطری همراهی شده است.

قطر، که همراه با مصر و آمریکا میانجی اصلی آتش‌بس است، همزمان در نشست دوحه خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی و استقرار یک نیروی بین‌المللی حافظ ثبات شد؛ گام‌هایی که در طرح ۲۰ بندی دونالد ترامپ برای پایان جنگ پیش‌بینی شده است.

در همین زمینه، بَسّام نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس در دوحه، گفته است این گروه حاضر است دربارهٔ نحوه خلع سلاح این گروه در چارچوب یک فرایند سیاسی برای ایجاد دولت فلسطینی مذاکره کند.

به گزارش رسانه‌های عربی، او روز یک‌شنبه ۱۶ آذر اظهار داشت که حماس «حق مقاومت» را برای خود محفوظ می‌داند، اما افزود که این گروه آمادگی دارد تا در چارچوب فرایندی که هدف آن تشکیل کشور فلسطین است، سلاح خود را زمین بگذارد.

او دربارهٔ چگونگی اجرای این طرح جزئیات اندکی ارائه داد، اما پیشنهاد یک آتش‌بس طولانی‌مدتِ پنج یا ده ساله را برای انجام گفت‌وگوها مطرح کرد.

وی گفت: «از این زمان باید به‌طور جدی و فراگیر بهره برد» و افزود که حماس دربارهٔ سرنوشت سلاح‌هایش «دیدگاهی بسیار باز» دارد.

او بیان کرد: «ما می‌توانیم با تضمین‌های فلسطینی، دربارهٔ تعلیق، انبار کردن یا زمین گذاشتن [سلاح] گفت‌وگو کنیم تا در طول مدت این آتش‌بس یا متارکهٔ جنگ، هیچ استفاده‌ای از آن نشود.»

یک روز پیشتر، خلیل الحیه، رهبر گروه افراطی حماس در نوار غزه نیز با صدور بیانیه‌ای گفت که حماس آماده است سلاح خود را تسلیم حکومتی کند که در آینده، نوار غزه را مدیریت خواهد کرد؛ اما بنا به تعبیر او «به شرط پایان اشغالگری اسرائیل.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر الحیه توضیح داد که منظور او از حکومت، «کشور مستقل فلسطین و دارای حاکمیت است که در آینده برپا خواهد شد.»

اختلاف بر سر موضوع خلع سلاح حماس، همراه با نحوه استقرار نیروی بین‌المللی و ساختار اداره انتقالی غزه، ورود به مرحلهٔ دوم توافق را دشوار کرده است.

آکسیوس گزارش داده تمرکز اصلی نشست نیویورک «اجرای توافق صلح غزه» بوده؛ توافقی که پس از آتش‌بس، شاهد نقض‌های مکرر و کشته‌ شدن صدها فلسطینی در حملات اسرائیل بوده است.

قطر و مصر در آغاز هفته جاری هشدار دادند که بدون اقدامات فوری، از جمله خروج اسرائیل و استقرار نیروی حافظ ثبات، روند اجرای توافق به جایی نمی‌رسد.

در دوحه، شیخ محمد بن عبدالحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر بار دیگر تأکید کرد «آتش‌بس تنها با خروج کامل نیروهای اسرائیل و بازگشت ثبات به غزه کامل می‌شود».

مصر نیز اعلام کرد استقرار نیروی بین‌المللی باید هرچه سریع‌تر انجام شود تا به‌گفته قاهره، «نقض روزانهٔ آتش‌بس توسط اسرائیل» مهار شود.