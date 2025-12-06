نخست وزیر قطر در نشستی در دوحه ضمن اشاره به این که اکنون «لحظهای حیاتی» برای آینده غزه است تأکید کرد که بدون «عقبنشینی کامل» ارتش اسرائیل از نوار غزه آتشبس کامل نخواهد بود.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، روز شنبه، ۱۵ آذرماه، به عنوان یکی از میانجیهای اصلی در جنگ غزه در کنفرانس سالانه «دوحه فورِم» سخن میگفت.
او تأکید کرد: «اکنون در برههای حیاتی هستیم... آتشبس کامل نمیشود مگر آن که نیروهای اسرائیلی به طور کامل عقبنشینی کنند و ثبات به نوار غزه بازگردد.»
نزدیک به دو ماه پیش، در روز دهم اکتبر، قطر در کنار ایالات متحده و مصر به آغاز آتشبسی کمک کرد که به دو سال جنگ میان اسرائیل و گروه حماس به طور موقت پایان داد، جنگی که تاکنون جان بیش از ۱۲۰۰ اسرائیلی و بیش از ۷۰ هزار فلسطینی را گرفته است.
گروه حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا همچون اسرائیل گروهی تروریستی شناخته میشود در روز هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ حملهای غافلگیرانه به خاک اسرائیل کرد که پاسخ گسترده و طولانی این کشور را به دنبال داشت.
نزدیک به ۲۰ روز پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای غزه رأی مثبت داد که شامل استقرار یک نیروی بینالمللی و ایجاد مسیری بهسوی تشکیل کشور مستقل فلسطین در آینده است.
اما در مرحله دوم این طرح که هنوز آغاز نشده و پیش از استقرار نیروی بینالمللی، اسرائیل باید از مواضع خود در نوار غزه عقبنشینی کند.
روز شنبه علاوه بر اعلام خواسته قطر مبنی بر نیاز به خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، وزیر خارجه ترکیه نیز در دوحه سخنرانی داشت و در سخنان خود به موضوع این نیروی بینالمللی اشاره کرد.
به گفته هاکان فیدان، مذاکره درباره تشکیل این نیروی بینالمللی ادامه دارد و پرسشهای مهمی درباره ساختار فرماندهی آن به جای خود باقی است.
فیدان در ادامه تأکید کرد که اما در حال حاضر مهمترین مسئله «جدا کردن فلسطینیها از اسرائیلیهاست».
او ادامه داد: «این باید هدف اصلی ما باشد. بعد به باقی مسائل میتوانیم رسیدگی کنیم.»
در حالی که ترکیه چند بار اشاره کرده که میخواهد عضو این نیروی بینالمللی باشد، نخستوزیر اسرائیل در مهرماه اعلام کرد که با حضور نیروهای امنیتی ترکیه در غزه مخالف است.
روابط ترکیه و اسرائیل که زمانی گرم بود، در جریان جنگ غزه به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بارها جنگ اسرائیل در غزه را محکوم کرده و نخستوزیر اسرائیل را هدف حملات لفظی تندی قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، همچنین در اوایل آبانماه بهروشنی اعلام کرد که اسرائیل تعیین خواهد کرد کدام کشورهای خارجی اجازه خواهند داشت در قالب نیروی بینالمللی برنامهریزیشده در غزه شرکت کنند.