نتانیاهو: اسرائیل تعیین خواهد کرد نیروی حافظ صلح غزه از چه کشورهایی باشد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۴ آبان اعلام کرد که اسرائیل تعیین خواهد کرد کدام کشورهای خارجی اجازه خواهند داشت در قالب نیروی بین‌المللی برنامه‌ریزی‌شده در غزه شرکت کنند.

این نیرو قرار است در چارچوب طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به برقراری ثبات و پایان جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس کمک کند.

هنوز مشخص نیست که کشورهای عربی و سایر دولت‌ها تا چه اندازه آمادگی اعزام نیرو دارند، به‌ویژه در حالی که اسرائیل نسبت به ترکیب این نیروها ابراز نگرانی کرده است. دولت ترامپ اعزام سربازان آمریکایی به غزه را منتفی دانسته، اما این نیروی چندملیتی می‌تواند شامل سربازانی از مصر، اندونزی و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باشد.

آقای نتانیاهو در نشست کابینه خود گفت: «ما کنترل امنیت خود را در دست داریم و همچنین به‌روشنی اعلام کرده‌ایم که دربارهٔ نیروهای بین‌المللی، اسرائیل تعیین خواهد کرد کدام نیروها برای ما غیرقابل‌قبول هستند. ما تا کنون به همین روش عمل کرده‌ایم و همچنان نیز همین‌گونه عمل خواهیم کرد.»

او افزود: «این رویکرد، البته مورد تأیید ایالات متحده نیز هست، همان‌طور که عالی‌ترین مقامات آمریکایی در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند.»

اسرائیل، که پس از حمله گروه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، برای پشتیبانی از جنگ هوایی و زمینی خود در غزه، این منطقه را به مدت دو سال در محاصره نگه داشت، همچنان بر تمامی مسیرهای ورودی و خروجی غزه کنترل دارد.

نخست‌وزیر اسرائیل هفته گذشته اشاره کرده بود که با حضور نیروهای امنیتی ترکیه در غزه مخالف است.

روابط ترکیه و اسرائیل که زمانی گرم بود، در جریان جنگ غزه به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بارها جنگ اسرائیل در غزه را محکوم کرده و به نخست‌وزیر اسرائیل را هدف حملات لفظی تندی قرار داده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، که برای حمایت از آتش‌بس شکننده به اسرائیل سفر کرده بود، روز جمعه گفت که «نیروی بین‌المللی باید از کشورهایی تشکیل شود که اسرائیل با آن‌ها احساس راحتی می‌کند»، اما از اظهار نظر دربارهٔ مشارکت احتمالی ترکیه خودداری کرد.

آقای روبیو افزود که مسئله حاکمیت آینده غزه هنوز باید میان اسرائیل و شرکای آن مشخص شود، اما نمی‌تواند شامل حماس باشد. آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه فلسطینی را تروریستی می‌دانند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین روز شنبه گفت که مقام‌های آمریکایی در حال بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای در سازمان ملل یا توافقی بین‌المللی برای مجوز تشکیل نیروی چندملیتی در غزه هستند و قرار است دربارهٔ این موضوع روز یکشنبه در قطر گفت‌وگو کنند.

دولت دونالد ترامپ خواهان آن است که کشورهای عربی نیرو و منابع مالی برای این مأموریت تأمین کنند و خود او روز شنبه در دیدار با امیر قطر اعلام کرد که به‌زودی نیروی بین‌المللی حافظ صلح در غزه مستقر خواهد شد.

یکی از چالش‌های اصلی این است که حماس هنوز تعهدی به خلع سلاح نداده و از زمان برقراری آتش‌بس دو هفته پیش که مرحله نخست طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ است، دست به سرکوب خشونت‌آمیز گروه‌هایی زده که تسلط آن بر غزه را به چالش کشیده‌اند.