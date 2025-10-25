وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید مقامات آمریکایی در حال بررسی نظرات برای صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل یا توافقی بین‌المللی برای مجوز تشکیل یک نیروی چندملیتی در غزه هستند و قرار است این موضوع روز یکشنبه در قطر مورد بحث قرار گیرد.

مارکو روبیو روز شنبه سوم آبان در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیما، در مسیر میان اسرائیل و قطر و در ادامهٔ سفرش به آسیا، گفت: «بسیاری از کشورهایی که تمایل خود را برای مشارکت در این طرح، چه از نظر مالی، چه از نظر اعزام نیرو یا هر دو، اعلام کرده‌اند، به چنین مجوزی (قطعنامه سازمان ملل یا توافق بین‌المللی) نیاز دارند، زیرا قوانین داخلی آن‌ها چنین الزامی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین ما یک تیم کامل داریم که روی چارچوب این طرح کار می‌کند.»

دولت دونالد ترامپ خواستار آن است که کشورهای عربی با تأمین بودجه و اعزام نیرو در تشکیل نیروی چندملیتی برای حفظ صلح در غزه مشارکت کنند. در همین حال، اسرائیل با حضور نیروهای ترکیه در این طرح مخالفت کرده است.

وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده بود، روز جمعه تشکیل نیروی بین‌المللی ناظر بر امنیت پس از آتش‌بس را برای پایان پایدار جنگ ضروری دانسته و گفته بود که توافق آتش‌بس باید «شرایط ورود نیروی تثبیت‌کننده را هرچه سریع‌تر فراهم کند».

از سوی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه با امیر و نخست‌وزیر قطر در جریان توقف کوتاه برای سوخت‌گیری هواپیمای ریاست‌جمهوری در مسیر سفر به آسیا دیدار کرده است.

رهبران قطر که از متحدان کلیدی در حفظ توافق صلح غزه هستند، در پایگاه هوایی العدید، محل استقرار مقر منطقه‌ای ارتش آمریکا و هزاران سرباز آمریکایی، سوار هواپیمای رئیس‌جمهور آمریکا شدند و با او گفت‌وگو کردند.

آقای ترامپ در این دیدار که وزیر خارجه آمریکا نیز در آن حضور داشت گفت که این دو مقام قطری نقش مهمی در روند صلح خاورمیانه ایفا کرده‌اند و افزود که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، «دوست من برای جهان» بوده است.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در روزهای اخیر میزبان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بود تا دربارهٔ گام‌های حساس بعدی در توافق صلح گفت‌وگو کنند؛ از جمله ایجاد نیروی امنیتی در غزه و تعیین سرنوشت گروه افراطی حماس.

همچنین نخست‌وزیر قطر، از آغاز جنگ و پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی در روند دیپلماتیک منطقه بوده است.

حمله اسرائیل به مرکز نوار غزه

همزمان با این تلاش‌های دیپلماتیک، ارتش اسرائیل اعلام کرد که حمله هوایی هدفمندی به مرکز نوار غزه انجام داده است که هدف آن یک عضو گروه «جهاد اسلامی فلسطین» بوده است.

ارتش اسرائیل روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «لحظاتی پیش، نیروهای ارتش حمله دقیقی در منطقه النصیرات در مرکز نوار غزه انجام دادند که هدف آن یکی از اعضای سازمان تروریستی جهاد اسلامی بود که در حال برنامه‌ریزی برای انجام حمله‌ای قریب‌الوقوع علیه نیروهای ما بود.»

در داخل غزه که توسط حماس اداره می‌شود، بیمارستان العوده تأیید کرد که بعد از هدف قرار گرفتن «یک خودروی غیرنظامی» در النصیرات، چهار زخمی دریافت کرده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه خود افزوده که عملیات خود را در غزه برای رفع هرگونه تهدید فوری علیه نیروهایش ادامه خواهد داد.

در دو هفته گذشته میان حماس که متحد جهاد اسلامی است و اسرائیل آتش‌بسی شکننده برقرار بوده، اما اسرائیل تأکید دارد که حق دفاع از خود و نیروهایش در برابر حملات شبه‌نظامیان را محفوظ می‌داند.