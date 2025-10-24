وزیر خارجه آمریکا می‌گوید کشورهای بیشتری آماده‌اند روابط‌شان را با اسرائیل عادی‌سازی کنند، اما این تصمیم منوط به یک توافق گسترده‌تر منطقه‌ای است.

مارکو روبیو که روز جمعه دوم آبان از یک مرکز چندملیتی به رهبری آمریکا در اسرائیل برای هماهنگی در زمینه آتش‌بس در غزه، بازدید می‌کرد گفت: پایان با ثبات جنگ می‌تواند کشورهای بیشتری را به پیوستن به «پیمان‌های ابراهیم» ترغیب کند.

پیمان‌های ابراهیم در نخستین گام، در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، بین اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی در کاخ سفید با میانجی‌گری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به امضا رسید. بعدها مراکش نیز به آن پیوست.

از این پیمان‌ها به عنوان نقطه عطفی در روابط اسرائیل و برخی کشورهای عربی یاد می‌شد.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «تعداد زیادی کشور داریم که می‌خواهند به این پیمان‌ها بپیوندند».

او به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم چند کشور هستند که اگر الان هم بخواهید می‌توانید آن‌ها را اضافه کنید، اما ما می‌خواهیم روی این موضوع یک کار بزرگ انجام دهیم، و داریم روی آن کار می‌کنیم».

آقای روبیو به نام کشور خاصی اشاره نکرد و گفت آن‌ها ابتدا باید مخاطبان داخلی خود را اقناع کنند، اما افزود: «بعضی از آن‌ها بزرگ‌تر از بقیه‌اند».

عربستان سعودی پیش از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ در حال مذاکره با ایالات متحده برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل بود که در صورت نهایی شدن، نقطه عطفی تاریخی به شمار می‌رفت، زیرا این پادشاهی میزبان دو مکان مقدس اصلی اسلام است.

اما این کشور حاشیهٔ خلیج فارس پس از آغاز جنگ در غزه، که در پی حملهٔ حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد، از روند عادی‌سازی عقب نشست.

هم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و هم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، «پیمان‌های ابراهیم» را دستاوردی درخشان خوانده‌اند.

عربستان تأکید کرده است که بدون تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی نمی‌تواند روابطش را با اسرائیل عادی کند، چشم‌اندازی که نتانیاهو بار‌ها با آن مخالفت کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا هفتم مهر گفته بود که اعتقاد دارد ایران نیز می‌تواند به پیمان‌های ابراهیم بپیوندد.

دونالد ترامپ اظهار داشت: «چه کسی می‌داند، شاید حتی ایران هم بتواند به آن بپیوندد. فکر می‌کنم آن‌ها [ایرانی‌ها] پذیرای آن خواهند بود. من واقعاً به این موضوع اعتقاد دارم. اما آن‌ها می‌توانند عضو [این پیمان] باشند».