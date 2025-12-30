ترامپ حمله به «نخستین هدف زمینی»‌ در ونزوئلا را تأیید کرد

آمریکا میگوید به یک اسکله بارگیری «قایقهای حمل مواد مخدر» در ونزوئلا حمله و آنرا نابود کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده عصر دوشنبه هشتم دیماه این موضوع را تأیید کرد؛ اقدامی که ظاهراً جمعهشب انجام شده و نخستین حمله این کشور به هدفی زمینی در ونزوئلا بوده است.
دونالد ترامپ که در اقامتگاهش در مارا لاگو در فلوریدا میزبان بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل بود، در جمع خبرنگاران گفت در آن حمله، اسکلهای که «برای بارگیری مواد مخدر استفاده میشد»، شاهد انفجاری بزرگ بوده است.
رئیس جمهور آمریکا بدون مشخصکردن اینکه این عملیات بهدست نیروهای ارتش انجام شده یا مأموران سازمان اطلاعات مرکزی، سیآیاِی، گفت ابتدا همه قایقها و سپس خود اسکله هدف قرار گرفته و نابود شدهاند.
در همین حال، برخی منابع مطلع از عملیات، در گفتوگو با سیاِناِن و نیویورک تایمز گفتهاند که سیآیاِی با پهپاد به این تأسیسات بندری در ساحل ونزوئلا حمله کرده است.
دونالد ترامپ پیشتر تأیید کرده بود که مجوز عملیات سازمان جاسوسی این کشور در ونزوئلا را صادر کرده است.
به گزارش رسانههای آمریکایی، به نظر میرسد که این حمله علیه باند خلافکار معروف ونزوئلا، موسوم به «ترِن دِ آراخوا» انجام شده و در زمان انجام این عملیات، کسی در محل حضور نداشته و تلفاتی بر جای نمانده است.
دولت ونزوئلا هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است؛ هرچند نیکلاس مادورو، رئیس جمهور چپگرای اینکشور، با اشاره به اقدامات اخیر دولت آمریکا در دریای کارائیب، از جمله حملات مرگبار به قایقهای ونزوئلایی، دونالد ترامپ را به تلاش برای «تغییر رژیم» در کاراکاس متهم میکند.
هفتههاست که رئیس جمهور آمریکا از احتمال آغاز «قریبالوقوع» حملات زمینی به کارتلهای مواد مخدر در خاک ونزوئلا سخن گفته؛ اما تاکنون وقوع چنین حملهای را تأیید نکرده بوده است.
مدتی پیش و در پی افزایش فشار دولت ترامپ بر حکومت مادورو، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایالات متحده بهدنبال آغاز فاز جدیدی از عملیات مرتبط با ونزوئلا است.
در همان زمان دو مقام آمریکایی گفته بودند که احتمالاً عملیات مخفیانه، مرحله اول اقدامات تازه علیه مادورو خواهد بود.
از بیش از دو ماه پیش تاکنون نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب و نواحی شرقی اقیانوس آرام حملات متعددی را علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام دادهاند؛ حملاتی که تاکنون جان دستکم ۱۰۷ تن را گرفته است.
پس از صحبتهای عصر دوشنبۀ دونالد ترامپ، ارتش آمریکا هم با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی بدون اشاره به جزئیات، از حمله دیگری به یک قایق و کشتن دو سرنشین آن خبر داد.
دولت آمریکا تاکنون برای اثبات دستداشتن قایقهایی که در آبهای دریای کارائیب هدف قرار میگیرند در قاچاق مواد مخدر، مدرکی ارائه نداده است؛ موضوعی که با انتقادات و نگرانیهایی هم مواجه شده است.
برخی کارشناسان حقوق بینالملل و گروههای حقوق بشری میگویند حملات نظامی آمریکا، منجر به کشتهشدن «فرامرزی» افراد در مناطقی «خارج از حوزه قانونی» ایالات متحده شده است؛ اتهامی که واشینگتن رد میکند.
دولت ترامپ، نیکلاس مادورو و نزدیکانش را به دخالت مستقیم در قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده متهم کرده و ضمن اعزام حدود پانزده هزار نیروی نظامی به آبهای نزدیک ونزوئلا، دهها نفتکش و چندین تن از نزدیکان رئیس جمهور این کشور را هم به فهرست تحریمها افزوده است.