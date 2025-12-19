آمریکا هفت عضو دیگر خانوادۀ همسر مادورو را تحریم کرد

ایالات متحده روز جمعه ۲۸ آذرماه هفت تن از اعضای خانواده و نزدیکان نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش را به فهرست تحریمها افزود.
اسکات بِسِنت وزیر خزانهداری آمریکا این افراد را به «سر پا نگهداشتن رژیم یاغی و مبتنی بر مواد مخدر نیکلاس مادورو» متهم کرد.
این عضو کابینه دولت دونالد ترامپ، در بیانیهای گفته: «به ونزوئلا اجازه نمیدهیم که به سرازیر کردن مواد مخدر کشنده به کشورمان ادامه دهد. مادورو و همدستان جنایتکارش صلح و آرامش در نیمکره ما را تهدید میکنند. دولت ترامپ هدفقرار دادن شبکههایی که به دیکتاتوری نامشروع مادورو کمک میکنند را ادامه خواهد داد».
مادورو و دولتش بارها ارتباط با باندهای خلافکار و قاچاقچیان مواد مخدر را رد کرده و دولت آمریکا را به دنبال کردن «تغییر رژیم در کاراکاس، با هدف دست یافتن به منابع سرشار نفت ونزوئلا» متهم میکنند.
تحریمهای تازه وزارت خزانهداری در راستای سیاستهای دونالد ترامپ، مبنی بر افزایش مداوم فشار بر مادورو، از جمله افزایش حضور نیروهای نظامی آمریکایی در دریای کارائیب و محاصره کامل نفتکشهایی که به ونزوئلا رفت و آمد دارند، انجام شد.
درست یک هفته پیش هم، شش نفتکش و سه برادرزادۀ همسر مادورو تحت تحریم قرار گرفته بودند.
در همین حال، به دستور ترامپ و پیت هِگست وزیر دفاع آمریکا*، چندین قایق مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب هدف حمله قرار گرفته و سرنشینان آنها هم کشته شدند. همچنین یک نفتکش غولپیکر مرتبط با «ناوگان سایه» ایران هم در آبهای نزدیک ونزوئلا توقیف شد.
رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً بارها تهدید کرده که حمله به اهدافی در خاک ونزوئلا هم «بهزودی آغاز خواهد شد»؛ موضوعی که با مخالفت روسیه و چین مواجه شد و شکایت رئیس جمهور ونزوئلا به سازمان ملل متحد را هم بهدنبال داشت.