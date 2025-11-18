شورای امنیت طرح پیشنهادی آمریکا در مورد غزه را تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای غزه رأی مثبت داد.

این طرح شامل استقرار یک نیروی بین‌المللی و ایجاد مسیری به‌سوی تشکیل کشور مستقل فلسطین در آینده است.۱۳ کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

ایالات متحده می‌گوید این طرح «صلح بیشتری برای همۀ جهان» به ارمغان خواهد آورد. تنها روسیه و چین به این طرح رأی ممتنع دادند و هیچ کشوری از حق وتو در قبال آن استفاده نکرد.

دونالد ترامپ در شبکۀ اجتماعی خود، تروث‌سوشال در این زمینه نوشت: «این رأی که هیئت صلح، که خودم ریاست آن را بر عهده خواهم داشت، را به رسمیت شناخت و تأیید کرد، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأییدها در تاریخ سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد و به صلح بیشتر در سراسر جهان منجر می‌شود.»

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم پس از رأی‌گیری گفت: «قطعنامه امروز گامی مهم دیگر است که به غزه امکان شکوفایی می‌دهد و محیطی ایجاد می‌کند که اسرائیل در امنیت زندگی کند.»

با این حال گروه افراطی حماس که طبق این قطعنامه از هرگونه نقش حکومتی در غزه محروم شده، اعلام کرد این قطعنامه «مطالبات و حقوق سیاسی و انسانی فلسطینیان» را برآورده نمی‌کند.

حماس از سوی آمریکا و اتحادیۀ اروپا تروریستی شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، حماس گفته است که این طرح، حقوق و مطالبات فلسطینیان را «برآورده نمی‌کند و قصد دارد یک قیمومیت بین‌المللی را بر نوار غزه تحمیل کند که فلسطینیان و گروه‌های مقاومت با آن مخالف‌اند».

این در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطینی با صدور بیانیه‌ای از قطعنامه شورای امنیت در حمایت از طرح رئیس جمهور آمریکا برای صلح در غزه استقبال و اعلام کرد که آماده مشارکت در اجرای آن است.

متن تأییدشده در شورای امنیت که در پی مذاکراتی پرتنش چندین بار بازنویسی شده، طرح رئیس‌جمهور آمریکا را «تأیید» می‌کند؛ طرحی که از ۱۰ اکتبر آتش‌بس شکننده‌ای بین اسرائیل و حماس در منطقه جنگ‌زده غزه برقرار کرده است.

نوار غزه پس از دو سال جنگ، که با حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد ، تقریباً به تلی از آوار تبدیل شده است.

طرح صلح، ایجاد «نیروی تثبیت بین‌المللی» (ISF) را مجاز می‌کند که با همکاری اسرائیل، مصر و پلیس تازه‌ آموزش‌دیدۀ فلسطینی، امنیت مناطق مرزی را تأمین و حماس را خلع سلاح کند.

این نیرو مأمور «خلع سلاح دائمی گروه‌های مسلح غیر‌دولتی»، حفاظت از غیرنظامیان و تأمین گذرگاه‌های کمک‌های بشردوستانه است.

این قطعنامه همچنین تشکیل «هیئت صلح» را به‌عنوان نهاد موقت حاکم بر غزه، که دست‌کم روی کاغذ، ترامپ ریاست آن را بر عهده خواهد داشت، تا پایان سال ۲۰۲۷ مجاز می‌کند.

قطعنامه به زبانی پیچیده به امکان تشکیل کشور فلسطین در آینده نیز اشاره می‌کند: پس از انجام اصلاحات مورد درخواست توسط تشکیلات خودگردان فلسطین و آغاز بازسازی غزه، «ممکن است بالاخره شرایط برای مسیر معتبر خودگردانی و تشکیل کشور فلسطین فراهم شود.» احتمالی که البته قاطعانه از سوی اسرائیل رد شده است.

قطعنامه همچنین خواستار ازسرگیری گسترده کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر شده است.

دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری گفت: «این قطعنامه تضمین می‌کند که حماس دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد.»

روسیه که حق وتو دارد، در روزهای اخیر پیش‌نویس مشابهی را در شورای امنیت توزیع کرده بود و می‌گفت سند آمریکا به اندازه کافی از راه‌حل دو کشوری حمایت نمی‌کند.

متن مسکو که خبرگزاری فرانسه آن را دیده، از شورای امنیت می‌خواست «تعهد تزلزل‌ناپذیر» خود به راه‌حل دو کشوری را اعلام کند، اما تشکیل هیئت صلح یا اعزام فوری نیروی بین‌المللی را مجاز نمی‌دانست و فقط از دبیرکل سازمان ملل می‌خواست «گزینه‌هایی» در این زمینه ارائه دهد.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه گفت: «در عمل به اعضای شورای امنیت فرصت کافی برای کار صادقانه داده نشد. سند آمریکا در واقع یک بسته‌بندی فریبنده دیگر است. شورا عملاً بر اساس وعده‌های واشینگتن و با دادن کنترل کامل نوار غزه به هیئت صلح، به ابتکار آمریکا چراغ سبز نشان می‌دهد.»

با این حال آمریکا توانست حمایت چندین کشور عربی و مسلمان در این زمینه را جلب کند. قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه بیانیه مشترکی در حمایت از این قطعنامه امضا کردند.