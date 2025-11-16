در آستانه رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل درباره طرح صلح غزه، نخست وزیر اسرائیل تحت فشار وزرای تندروی کابینه‌اش با تشکیل هر گونه حکومت فلسطینی مخالفت کرد.

شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه، ۲۶ آبان‌ماه، قطعنامۀ پیشنهادی آمریکا در حمایت از طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را برای تصویب به رأی بگذارد.

این همان قطعنامه‌ای است که دو روز پیش ایالات متحده، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه در روز جمعه ۲۳ آبان حمایت مشترک خود را از آن اعلام کرده و خواستار «تصویب سریع» آن شدند.

آمریکا هفته گذشته متن اولیۀ این قطعنامه را در شورای امنیت مطرح کرد، متنی که بر ادامۀ آتش‌بسی بنا شده که پس از دو سال جنگ میان اسرائیل و حماس برقرار شده و قرار است طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ را رسمیت ببخشد.

اما از نقطه نظر افراطیون در کابینه اسرائیل، مسئله اینجاست که، برخلاف نسخه‌های قبلی، در این قطعنامه به امکان تشکیل کشور آیندهٔ فلسطین نیز اشاره شده است.

این نکته‌ای است که از همان ابتدا با ابراز مخالفت دو وزیر تندرو در دولت بنیامین نتانیاهو مواجه شد که بلافاصله مخالفت خود را در شبکه ایکس رسانه‌ای کردند و به‌صراحت از نتانیاهو خواستند که او هم به آنها بپیوندد.

یکی از این وزرا، بتسالل اسموتریچ، پیشتر هم نخست وزیر را به باد انتقاد گرفته بود که در برابر موج به رسمیت شناخته شدن فلسطین توسط کشورهای غربی تعلل کرده است.

حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه کابینه خود در این باره گفته است: «مخالفت ما با یک حکومت فلسطینی در هر قلمرویی تغییر نکرده است.»

در پی این موضع‌گیری، وزرای دفاع و خارجه اسرائیل هم در جلسه کابینه و همین طور در شبکه ایکس مخالفت خود را با تشکیل هر گونه دولت برای فلسطینی‌ها به‌روشنی اعلام کردند.

دولت دونالد ترامپ، بزرگ‌ترین حامی اسرائیل و دولت نتانیاهو، هنوز به این موضع‌گیری در کشور اسرائیل واکنشی نشان نداده است.

جنگی که در غزه، پس از حملهٔ حماس به اسرائیل در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ آغاز شد و بیش از دو سال ادامه یافت، از خونین‌ترین درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بود، گروهی که آمریکا و اتحادیۀ اروپا آن را تروریستی می‌دانند.

این جنگ مرگبار نهایتاً با مداخله و میانجی‌گیری فعال قطر، مصر و ایالات متحده سرانجام در مهرماه گذشته به آتش‌بسی منجر شد که شامل تبادل گروگان‌ها و زندانیان و افزایش محدود کمک‌های بشردوستانه بود.

طبق پیش‌نویس قطعنامه‌ آمریکا، یک «شورای صلح» برای غزه به‌عنوان نهادی انتقالی تشکیل می‌شود که دونالد ترامپ به‌طور صوری و روی کاغذ ریاست آن را برعهده داشته و مأموریت آن تا پایان ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.