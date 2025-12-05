وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد که بودجهٔ دفاعی این کشور برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱۲ میلیارد شِکل (۳۴.۶۳ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است که نسبت به ۹۰ میلیارد شِکل بودجه‌بندی‌شده در پیش‌نویس قبلی، افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع، و بتسائل اسموتریچ، وزیر دارایی، هم‌زمان با آغاز بحث در کابینهٔ اسرائیل در مورد بودجهٔ سال آینده، بر سر چارچوب هزینه‌های دفاعی به توافق رسیدند.

این بودجه باید تا ماه مارس تصویب شود، در غیر این صورت می‌تواند منجر به برگزاری انتخابات جدید شود.

وزیر دفاع اسرائیل گفت که ارتش این کشور رسیدگی به نیازهای سربازان خود و کاهش بار نیروهای ذخیره ادامه خواهد داد.

دفتر کاتز از او نقل‌قول کرد که «ما به اقدامات قاطعانه برای تقویت ارتش اسرائیل و رسیدگی کامل به نیازهای سربازان و کاهش بار نیروهای ذخیره ادامه خواهیم داد تا امنیت کشور را در هر جبهه‌ای تضمین کنیم».

جنگ غزه برای اسرائیل پرهزینه بوده است، به طوری که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۱ میلیارد دلار برای درگیری‌های نظامی با گروه افراطی حماس و حزب‌الله لبنان هزینه کرد.

اسرائیل هم اکنون با هر دو گروه شبه‌نظامی وارد توافق آتش‌بس شده است.

حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. حزب‌الله لبنان نیز از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود ولی اتحادیه اروپا فقط شاخهٔ نظامی آن را در این رده طبقه‌بندی کرده است. این گروه در پارلمان لبنان نمایندگانی دارد.

دفتر وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که بودجهٔ دفاعی ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۳ که کشور در آستانهٔ جنگ بود، ۴۷ میلیارد شِکل افزایش یافته است.

اسموتریچ افزود: «ما امسال بودجهٔ هنگفتی را برای تقویت ارتش اختصاص می‌دهیم، اما این بودجه همچنین به ما اجازه می‌دهد تا کشور اسرائیل را به مسیر رشد و رفاه شهروندان بازگردانیم».