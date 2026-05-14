چرا عمومی شدن سفر نتانیاهو به امارات، برای اسرائیل مهم است؟ گفتوگو با حبیب حسینیفرد
آیا بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در میانه جنگ با ایران به امارات متحده عربی سفر کرده است؟ پاسخ دفتر نخستوزیر اسرائیل به این پرسش مثبت است اما وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای ادعای دفتر بنیامین نتانیاهو، در این زمینه را تکذیب کرده است. دفتر نخستوزیر اسرائیل با اعلام خبر سفر گفته بود دیدار به یک «پیشرفت تاریخی» در روابط میان دو کشور منجر شده است. اما ابوظبی با تکذیب آن میگوید روابط امارات با اسرائیل «علنی» است و «بر پایه توافقات غیرشفاف یا غیررسمی بنا نشده است». خبر پیرامون این سفر و تکذیب آن در میانه گزارشهایی منتشر شده که از حمله تلافیجویانه امارات متحده عربی به ایران و همچنین استفاده این کشور از سامانه ضدموشکی گنبد آهنین اسرائیل مورد توجه قرار گرفته است. ارزیابی حبیب حسینیفرد تحلیلگر امور بینالملل را در آلمان درباره این تحولات بشنوید.
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۵
