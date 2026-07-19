درخواست کمک اسرائیل از روحانیون یهودی برای مقابله با اقدامات جاسوسی ایران

اسرائیل به تازگی از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند افراد مذهبی دراسرائیل را برای اهداف مورد نظر حکومت ایران، به خدمت بگیرند.
به دنبال افزایش مواردی که پلیس و شباک، سازمان امنیت داخلی، ظن به جاسوسی توسط شهروندان به سود جمهوری اسلامی مینامند، اسرائیل کارزار خود را برای آگاه کردن هرچه بیشتر جامعه گسترش داده است.
گزارش تازه نیویورک تایمز نیز حاکی است اسرائیل به تازگی شماری از روحانیون برجسته و مورد احترام جوامع یهودی قشری و حریدی را فرا خوانده به پیروان خود نسبت به مخاطرات جذب احتمالی به نهادهای اطلاعاتی ایران هشدار بدهند.
خاخام ایگال کوهن، از شورای ارشد روحانیون یهودی تأیید کرده که مقامات امنیتی اسرائیل از او خواستهاند برای این کارزار فعالیت کند.
خاخام کوهن به تازگی در یک پیام ویدیویی به مقلدینش گفت هیچ چیز بدتر از این نیست که یک یهودی باورمند با کمک به اهداف دشمن، به مردم خود خیانت کند.
چند شخصیت دیگر نیز از یهودیان ارتدوکس، از جمله یسرائل کوهن و مندل اونگر هشدارهایی را در این رابطه در شبکههای اجتماعی مورد استفاده کاربران یهودی افراطی به اشتراک گذاشتهاند.
یسرائل کوهن، مفسر، اینفلوئنسر و برنامهساز رادیویی، و مندل اونگر، روزنامهنگار سرشناس در میان جامعه یهودیان بهشدت مذهبی، هشدارشان را نیز به زبان ییدیش منتشر کردهاند؛ زبانی ویژه یهودیان اروپای شرقی، که هنوز برخی از یهودیان در جوامع قشری اسرائیل با آن سخن میگویند و زبان تدریس در مدارس مذهبی آنها نیز هست.
به گفته کوهن، جامعه حریدی وقتی ابتدا گزارشهایی دراین باره شنید که یهودیان مذهبی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شدهاند، شوکه شد اما خیلی زود ضرورت هشدار را درک کرد تا این خطر را متوقف کند.
ربای ارشد اسحاق یوسف، که رهبر روحانی یهودیان شرقیتبار است و پیروان زیادی دارد، به این کارزار اطلاعرسانی پیوسته و او هم به مقلدین خود هشدار داده است.
تشکیلات امنیتی اسرائیل میگویند بعد از رویدادهای هفتم اکتبر و حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، نهادهای ایرانی برای به دام انداختن هرچه بیشتر شهروندان به انواع راهها جهت جذب آنها متوسل شده و در دو سال گذشته که جنگ پنهان اسرائیل و ایران از سایه درآمد و به جنگ واقعی تبدیل شد، این تلاش ایران اوج گرفته است.
عامیحی پانتا، بازجوی پلیس، این حقیقت را مخصوصاً امری وخیم میداند که همکاری اطلاعاتی مظنونین با ایران در حالی برقرار بوده که دو کشور در جنگ هستند.
دولت اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه، یک کارزار عمومی را برای اطلاعرسانی به همه مردم کلید زد که در آگهیهای رادیویی و تلویزیونی آن با عنوان «پول آسان، بهای سنگین» هشدار داده میشد که شاید فکر کنید پولی آسان بدست میآورید اما به بهای سخت نابودی زندگیتان است.
به درخواست شباک، شهرداران چند شهر مانند اورشلیم در نشست با مدیران مدارس از آنها خواستند به دانشآموزان هشدار بدهند فریفته نهادهای ایرانی نشوند و به فکر درآمد از این راه نباشند.
سازمان امنیت داخلی و پلیس در مورد شگرد عوامل اطلاعاتی ایران میگویند آنها از طریق پلتفرمهای شبکههای اجتماعی، مانند کانالهای تلگرامی، با اسرائیلیها تماس میگیرند، عمدتاً خود را کارفرمایانی معرفی میکنند که به افراد برای انجام کارهایی که در ابتدا ظاهراً بیخطر به نظر میرسد، با رمزارز پول میدهند و وقتی فرد تشویق شد، او را اندک اندک به مأموریتهای دیگر میکشانند.
از سربازان و غیرنظامیان گرفته تا اعراب و مهاجران کسانی هستند که ظاهراً در برابر پول، جذب ایران شدهاند.
در میان بازداشتشدگان دستکم ۹ جوان مذهبی هستند؛ آخرین آنها یک جوان ۲۰ ساله آمریکایی بود که از نیویورک برای تحصیل در یشیوا (کالج مذهبی یهودی) به اورشلیم آمده و ماه گذشته بازداشت شد.
پلیس اسرائیل گفته دادستانها تا کنون برای ۶۰ پرونده کیفرخواست صادر کردهاند. هنوز معلوم نیست چه تعداد دیگر در حال بازجویی شدن هستند و تا حال به دادگاه آورده نشدهاند.
از میان کسانی که محاکمه شدهاند، تا حال تنها برای چهار یا پنج نفر حکم صادر شده و دادگاه آنها در پشت درهای بسته برگزار شده است. رسانهها از انتشار اخبار آن منع هستند مگر آن که خود نهادهای قانونی حکم را اطلاعرسانی کنند. آخرین حکم هفته گذشته برای یک سرباز بود که به جرم فرستادن عکس از اماکنی به ۵ سال حبس محکوم شد.
با افزایش شمار این بازداشتیها، تشکیلات زندانهای اسرائیل بخشهای اختصاصی برقرار کرده، آنها را به سختی قرنطینه کرده و از هرگونه ارتباط با سایر زندانیان و جهان بیرون، در انزوا نگاه داشتهاند. از جمله بخشی تازه تآسیس در زندان دامون در نزدیکی حیفا.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی، به پلیس دستور داده با این بازداشتیها مانند «خطرناکترین تروریستهای گروه افراطی حماس» برخورد کنند.
مشخص نیست اقداماتی که مظنونین انجام دادهاند، چه اثرات مخرب حقیقی داشته است. با این حال، مقامات اسرائیل اصرار دارند که این تهدید باید متوقف شود.