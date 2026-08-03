۱۸ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند؛ کوهن: توافقی برای توقف حملات به غزه وجود ندارد

علیرغم افزایش امیدها برای دستیابی به پایان درگیریها میان اسرائیل و گروههای فلسطینی، مقامات امدادی غزه اعلام کردند حملات هوایی اسرائیل برای دومین روز پیاپی به مناطق مختلف این منطقه در روز یکشنبه یازدهم مرداد، جان دستکم ۱۸ فلسطینی را گرفت.
به گفته مقامهای بهداشتی فلسطینی، از بامداد یکشنبه، جنگندههای اسرائیلی شهر غزه در شمال، شهر دیرالبلح در مرکز و منطقه خانیونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند که بیشترین شمار تلفات روزانه در چند هفته اخیر را بر جا گذاشت.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از دستیابی به یک پیشرفت در تلاشها برای اجرای توافق آتشبس سال گذشته خبر داده بود.
ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرده بود که گروه افراطی حماس و دیگر گروههای مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردهاند؛ اظهاراتی که امیدها را برای ایجاد نقطه عطفی در تلاشها برای پایان دادن به درگیریها افزایش داد.
با این حال، الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو، روز یکشنبه گفت دولت اسرائیل به حماس فرصت خواهد داد تا خلع سلاح شود، اما افزود که «بسیار بدبین» است که چنین اتفاقی رخ دهد.
کوهن در گفتوگو با رادیو ارتش اسرائیل افزود هیچ توافقی برای توقف حملات به غزه وجود ندارد و اگر حماس خلع سلاح نشود، اسرائیل که هماکنون حدود ۷۰ درصد نوار غزه را در کنترل دارد، باید کنترل کامل این منطقه را در دست بگیرد.
او گفت: «در توافقی که با ایالات متحده امضا کردهایم، موضع ما این است که حماس باید برچیده شود. این نخستین اقدامی است که باید انجام شود.»
ساعاتی بعد، سخنگوی دفتر نخستوزیر اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت اسرائیل نگرانیهای خود را درباره طرح خلع سلاح به آمریکا منتقل کرده است.
حملات به چادرها، آپارتمانها و خانههای مسکونی
به گفته مقامهای بهداشتی فلسطینی، حملات به دیرالبلح دستکم چهار کشته بر جا گذاشت. همچنین، بنا بر اعلام سازمان امداد و نجات فلسطین، حملهای دیگر در منطقه المواصی در نزدیکی خانیونس، پنج نفر را زخمی کرد و باعث آتش گرفتن چندین چادر شد.
مقامهای فلسطینی گفتند یک زن و شوهر به همراه پسر ۹ سالهشان در حمله به یک خانه در منطقه المواصی کشته شدند.
در حملهای دیگر به یک آپارتمان در شهر غزه، یک زوج دیگر به همراه فرزندشان جان باختند. امدادگران همچنین گفتند دو نفر دیگر در حمله به یک چادر در نزدیکی دفتر نمایندگی مصر در شهر غزه کشته شدند. بعدتر نیز دو نفر دیگر در محله زیتون در شرق شهر غزه جان باختند.
مقامهای فلسطینی همچنین اعلام کردند یک نفر در نزدیکی جبالیا در شمال غزه کشته شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک آپارتمان در دیرالبلح دو فرمانده یگان ویژه «نخبه» وابسته به حماس را هدف قرار داده بود.
ارتش همچنین گفت حملات به شهر غزه و جبالیا نیز «عوامل نظامی» را هدف قرار داده است، اما افزود که همچنان در حال بررسی جزئیات این حملات است.
در حمله دیگری به شهر غزه، امدادگران گفتند حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی میدان السرایا دستکم سه فلسطینی را کشته است.
تلاش برای اجرای طرح آتشبس
«هیئت صلح» که تحت هدایت آمریکا بر اجرای آتشبس نظارت میکند، روز جمعه ۹ مرداد، طرحی ۱۵ مادهای منتشر کرد که مراحل نهایی اجرای توافق را مشخص میکند.
نیکلای ملادنوف، نماینده ارشد این هیئت در امور غزه، گفت حملات اخیر در حالی انجام شده که این هیئت و میانجیها در تلاش بودهاند گروههای فلسطینی را برای پذیرش نقشه راه اجرای طرح ترامپ متقاعد کنند.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همراه با طرفهای درگیر، میانجیها و شرکای منطقهای برای «کاهش تنش و فراهم کردن زمینه اجرای کامل طرح رئیسجمهور» تلاش میکند.
ملادنوف افزود: «دستیابی به صلحی پایدار دشوار است، اما اگر همه طرفها نهایت تلاش خود را به کار گیرند، امکانپذیر خواهد بود.»
بر اساس آمار مقامهای بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتشبس در ماه اکتبر تاکنون دستکم یکهزار و ۲۳۰ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدهاند. حماس آماری از تلفات نیروهای خود منتشر نمیکند.
بر اساس آمار اسرائیل نیز در همین مدت چهار سرباز اسرائیلی کشته شدهاند.
حماس: انعطاف نشان دادهایم
حماس اعلام کرده است که پیش از تحویل سلاحهای خود به یک نهاد جدید فلسطینی که قرار است اداره غزه را بر عهده بگیرد، اسرائیل باید مطابق دیگر مفاد اصلی توافق آتشبس، حملات خود را متوقف کرده و نیروهایش را از غزه عقب بکشد.
گروه افراطی حماس در فهرست گروههای تروریستی اتحادیهٔ اروپا و آمریکا قرار دارد.
یکی از مقامهای ارشد حماس روز یکشنبه مدعی شد که این گروه «انعطافپذیری قابل توجهی» از خود نشان داده، و اسرائیل را متهم کرد که با تشدید حملات در پی تحمیل واقعیتهای میدانی است.
باسم نعیم در بیانیهای گفت: «این تشدید حملات که همزمان با پیشرفت در مسیر سیاسی رخ داده، بهروشنی نشان میدهد که دولت اشغالگر به دنبال ناکام گذاشتن تلاشها برای پایان دادن به جنگ و تحمیل واقعیتهای میدانی از طریق زور است.»
محمد دحلان، از مقامهای ارشد پیشین جنبش فتح که در امارات متحده عربی اقامت دارد، نیز در پستی در فیسبوک نوشت که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و از مشاوران ارشد دخیل در ابتکار آمریکا، به او گفته است که با طرف اسرائیلی برای توقف حملات به غزه در حال همکاری است.
دحلان افزود که تماسها با آمریکا همچنان ادامه دارد تا اجرای کامل توافق تضمین شود و موفقیت این روند اکنون به پایان کامل حملات روزانه اسرائیل به غزه بستگی دارد.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد برای اظهار نظر درباره اظهارات دحلان با وزارت خارجه آمریکا تماس گرفته است. اسرائیل نیز تاکنون واکنشی فوری به این اظهارات نشان نداده است.