جسی جکسون، رهبر کاریزماتیک جنبش حقوق مدنی آمریکا، در ۸۴ سالگی درگذشت.

خانواده آقای جکسون روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن در بیانیه‌ای گفتند: «پدر ما رهبری خدمتگزار بود؛ نه فقط برای خانوادهٔ ما، بلکه برای ستمدیدگان، بی‌صدایان و محرومان در سراسر جهان».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، از جسی جکسون به عنوان شخصیتی «تکرارنشدنی» تمجید کرد و گفت که در مسیر تلاش این رهبر نامدار حقوق مدنی برای توانمندسازی سیاه‌پوستان آمریکا، «به او کمک کرده است».

او افزود: «جسی نیرویی از جنس طبیعت بود؛ مانند معدود کسانی که پیش از او آمده‌اند».

جکسون، خطیبی الهام‌بخش و ساکن قدیمی شیکاگو، در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است.

او که چهره‌ای رسانه‌ای و کارکشته بود، از دهه‌ها پیش و از دوران پرآشوب جنبش حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰، به رهبری مارتین لوتر کینگ، مدافع حقوق سیاه‌پوستان آمریکا و دیگر جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده بود.

جکسون دوره‌ای از جنجال‌ها را پشت سر گذاشت، اما برای دهه‌ها برجسته‌ترین چهرهٔ حقوق مدنی آمریکا باقی ماند.

او در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸ برای کسب نامزدی ریاست‌جمهوری حزب دموکرات رقابت کرد و در کارزارهایی که برخلاف انتظار قدرتمند از آب درآمد، رأی‌دهندگان سیاه‌پوست و بسیاری از لیبرال‌های سفیدپوست را جذب کرد، اما نتوانست نخستین نامزد سیاه‌پوست یک حزب بزرگ برای کاخ سفید شود. در نهایت نیز هرگز به مقام انتخابی نرسید.

جکسون دو گروه حقوق مدنی را در شیکاگو بنیان گذاشت و در دههٔ ۱۹۹۰ فرستادهٔ ویژهٔ بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت، به آفریقا بود. جکسون همچنین در آزادسازی شماری از آمریکایی‌ها و دیگر افراد بازداشت‌شده در خارج از کشور، از جمله در سوریه، کوبا، عراق و صربستان، نقشی کلیدی ایفا کرد.

او از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ مجری یک برنامهٔ هفتگی در شبکه سی‌ان‌ان بود، شرکت‌ها را برای توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان تحت فشار می‌گذاشت و در سال ۲۰۰۰ بالاترین نشان غیرنظامی آمریکا، «مدال آزادی ریاست‌جمهوری»، را از کلینتون دریافت کرد.

جکسون در سال‌های پایانی عمرش نیز به فعالیت ادامه داد و در سال ۲۰۲۰، همزمان با جنبش جهانی عدالت نژادی، قتل جورج فلوید و دیگر سیاه‌پوستان به دست پلیس را محکوم کرد.