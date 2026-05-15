رضا معینی: روزنامهنگاران برای بهبود شرایط خود به سازمان ملی صنفی نیاز دارند
در شرایطی که سرکوب فضای رسانهای در ایران ادامه دارد، قطع دسترسی به اینترنت جهانی ۷۷ روزه شده و مشقتهای اقتصادی به بیکاری بسیاری از روزنامهنگاران منجر شده، دو روزنامهنگار ایرانی، دو خواهر، الهه و الناز محمدی، برنده جایزه ««شجاعت در روزنامهنگاری ۲۰۲۶» بنیاد بینالمللی رسانههای زنان معرفی شدند. الناز محمدی هفته گذشته نیز به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی شده بود. این دو از جمله روزنامهنگاران پرکارِ حوزه اجتماعی هستند که سابقه بازداشت دارند و روزنامهای که در آن فعالیت میکردند، هممیهن، هم از دیماه ۱۴۰۴ در توقیف است. رضا معینی فعال حوزه رسانه از فرانسه درباره گرامی داشتن تلاش این زنان روزنامه نگار و همچنین اهمیت روزنامهنگاری در این مقطع از تاریخ ایران به پرسشهای رادیوفردا پاسخ داده است.
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۵
