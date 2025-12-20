بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به اظهارات تازه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، دربارهٔ لزوم دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای آسیب‌دیده گفت که «به لحاظ امنیتی صلاح نیست الان به دشمن اطلاعات دهیم که چقدر مواد هسته‌ای‌ و سایت‌ها آسیب دیده است.»

کمالوندی روز شنبه ۲۹ آذر در ادامه سخنان خود افزود که اصرار آژانس برای اجرای کامل موافقت‌نامه پادمان، که به گفته او فقط برای شرایط غیرجنگی تنظیم شده، و درخواست دسترسی و گزارش‌دهی دربارهٔ مواد و سایت‌ها در وضعیت کنونی «غیرمعقول» است.

او با اشاره به ملغی شدن توافق موسوم به «توافق قاهره» نیز گفت ایران در آن توافق تلاش کرده بود با «حسن نیت» شرایطی برای تعامل با آژانس پس از حملات نظامی فراهم کند، اما به گفته او «از این موضوع سوء استفاده شد.»

توافق قاهره که حدود سه ماه پیش توسط عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با میانجی‌گری مصر با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امضا شده بود، به آژانس اجازه می‌داد تا بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر بگیرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه نیز گفت بررسی درخواست‌های آژانس فعلاً بر پایه قانون مجلس و تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و ادامه همکاری‌ها به رایزنی‌های بیشتر بستگی دارد؛ او تأکید کرد صدور مجوز بازرسی منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است و «ملاحظات فنی و امنیتی ایجاب می‌کند» از اطلاعات فنی کشور حفاظت شود.

بهروز کمالوندی در ادامه از راه حلی سخن گفته که بعید است مورد قبول آژانس قرار بگیرد. او گفت: «ما باید تدابیری داشته باشیم و ببینیم می‌شود از طریق دیگر، حسابرسی مواد را انجام دهیم و به آژانس اطلاع دهیم، بدون این که بازرس‌ها به محل مورد نظر بروند یا نه.»

این اظهارات به نظر می‌رسد در واکنش به تأکید چندباره گروسی بر لزوم دسترسی آژانس به سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران بیان شده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که هفته گذشته گفته بود بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند اما هنوز به تأسیسات کلیدی دسترسی ندارند، در مصاحبه‌ای تازه که روز شنبه ۲۹ آذر منتشر شد گفت اگر ایران مدعی ناایمن بودن سایت‌هاست، «دقیقاً به همین دلیل باید اجازه دسترسی داده شود تا امکان راستی‌آزمایی وجود داشته باشد.»

گروسی به سه سایت نطنز، فردو و اصفهان اشاره دارد که به گفته مقام‌های آمریکایی در پی حمله‌ای که اول تیرماه امسال انجام شد، آسیب جدی دیده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چندین بار گفته است این سایت‌ها «به‌ طور کامل نابود شده‌اند.»

آژانس پیشتر نیز اعلام کرده بود ایران به بازرسان اجازه دسترسی به تأسیساتی را که اسرائیل و آمریکا هدف قرار داده‌اند، نداده است.

همزمان سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس ارائه کرده‌اند که در آن خواستار پاسخگویی ایران دربارهٔ ذخایر اورانیوم غنی‌شده و دسترسی بازرسان به سایت‌های بمباران‌شده شده‌اند.

جمهوری اسلامی تاکنون جزئیاتی دربارهٔ وضعیت این تأسیسات یا ذخایر اورانیوم خود، از جمله موادی با غنای تا ۶۰ درصد، به آژانس اعلام نکرده است.