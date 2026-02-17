لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۰۵

تزویر به جای تدبیر؛ تحلیل رضا علیجانی از سخنرانی ۲۸ بهمن علی خامنه‌ای

علی خامنه‌ای مصادف به چهلمین روز از سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴،‌ با شهید خواندن «مردم بی‌گناهی» که در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه کشته شدند، تأکید کرد «گلوله از هر جا آمده باشد، در فتنه‌ دشمن این اتفاق افتاده و این‌ها شهیدند». او همچنین خود را «داغدار» توصیف کرد. این اظهارات او در پی برنامه‌ریزی برگزاری یک مراسم چهلم توسط حکومت جمهوری اسلامی انجام شد. رویکردی که از سوی مخالفان با عنوان تلاش برای مصادره خون معترضان کشته‌شده ارزیابی می‌شود. تحلیل رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه را درباره سخنرانی علی خامنه‌ای بشنوید.

