رهبر جمهوری اسلامی ایران دو تن از فرماندهان بلندپایه ارتش را تغییر داد

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شماری از فرماندهان نظامی ایران را تغییر داد و با صدور احکامی، فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا و نیروی هوایی ارتش را منصوب کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، علیرضا الهامی به سمت فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و نیروی پدافند هوایی ارتش و بهمن بهمرد به‌عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش معرفی شدند.

مراسم معرفی فرماندهان جدید و تودیع فرماندهان سابق روز چهارشنبه ۲۸ آذر برگزار شد و شماری از مقام‌های بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی در آن شرکت کردند.

علیرضا الهامی در حالی هم‌زمان این دو سمت را در اختیار گرفته است که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفتم خرداد ۱۳۹۸ به تفکیک امور پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا اشاره کرده بود.

قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء در آغاز دهه ۱۳۷۰ برای ایجاد هماهنگی بین سامانه‌های پدافندی در نیروی هوایی ارتش و سپاه تشکیل شد.

ارتش ایران تا پیش از سال ۱۳۸۷ دارای واحد پدافند هوایی بود که بخشی از نیروی هوایی ارتش محسوب می‌شد. اما در این سال با دستور رهبر جمهوری اسلامی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء به عنوان یکی از نیروهای چهارگانه ارتش و با منفک شدن از نیروی هوایی آن تشکیل شد.

فرمانده پیشین نیروی پدافند هوایی ارتش، علیرضا صباحی‌فرد بود که از سال ۱۳۹۷ این سمت را در اختیار داشت و اکنون به‌عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی منصوب شده است.

او از بهمن ۱۴۰۳ نیز عهده‌دار فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا بود.

حمید واحدی، فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش، هم مشاور فرمانده کل ارتش در امور هوایی شده است.

ارتش و سپاه واحدهای پدافند هوایی جداگانه و عملیاتی خود را دارند ولی شبکهٔ یکپارچه فرماندهی و تصمیم و فرمان نهایی، کماکان بر عهده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا است.

در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بسیاری از مراکز پدافند هوایی کشور هدف حمله قرار گرفتند و بر اساس گزارش‌های متعدد، آسمان ایران در این دوره و هفته‌های بعد باز بود و جنگنده‌‌های اسرائیلی به راحتی وارد آن می‌شدند و دست به عملیات می‌زدند.

ایالات متحده آمریکا نیز اول تیرماه امسال بدون هیچ مشکلی از سوی پدافند هوایی ایران، سه تأسیسات هسته‌ای فردو، نظنز و مرکز فرآوری اورانیوم را بمباران کرد.

بعد از جنگ ۱۲‌ روزه، تولید موشک «برای لحظه‌ای هم تعطیل نشد»

در همین حال، سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت خط تولید موشک‌های ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه، به تعبیر او، «برای لحظه‌ای» هم تعطیل نشد.

ابوالفضل شکارچی روز چهارشنبه در سخنانی در دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد که هم‌اکنون خطوط تولید تسلیحاتی کشور فعال است.

در پی جنگ ۱۲‌ روزه ایران و اسرائیل، بخش‌هایی از سامانه پدافند هوایی ایران و تاسیسات موشکی کشور آسیب دید. با این حال، تهران صدها موشک بالستیک و پهپاد به سوی اسرائیل گسیل کرد که گرچه بسیاری از آن‌ها رهگیری و منهدم شدند، اما اصابت شماری از آن‌ها به مراکز نظامی و شهری این کشور خسارات زیادی وارد کرد.

گزارش‌ها حاکی است که تهران در حال حاضر فعالانه به‌دنبال بازسازی توان موشکی خود است.

جمهوری اسلامی برای تولید انبوه جنگ‌افزارهای نظامی، ناچار است بخشی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج وارد کند و این در حالی است که تحریم‌های شدید بین‌المللی موانع جدی در مسیر تهیه تدارکات لازم برای ایران ایجاد کرده است.