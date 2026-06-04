تنها ساعاتی پس از اعلام توافق اسرائیل و لبنان بر سر آتشبس، رسانههای رسمی لبنان از حملات دوباره اسرائیل به جنوب این کشور در روز پنجشنبه، ۱۴ خردادماه، خبر دادند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان نوشت که ارتش اسرائیل در جادههای چند نقطه در جنوب لبنان «دست به حمله پهپادی زده است».
رسانههای رسمی در اسرائیل از جمله حساب ارتش این کشور در شبکه ایکس هنوز به این خبر واکنش نشان ندادهاند.
با این حال یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتشبس با لبنان گفته بود که به ارتش این کشور «آزادی عمل» داده تا در صورت حمله حزبالله به مناطق اسرائیلی، اهدافی را در بیروت هدف قرار دهد.
همزمان رئیسجمهور لبنان این توافق را «آخرین فرصت» خواند و گفت آتشبس ممکن است ظرف ۲۴ ساعت آینده آغاز شود.
وزیر دفاع اسرائیل در بیانیهای که روز پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر کرد، از توافق حاصلشده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرد، اما افزود: «ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجادشده در لبنان، از جمله در منطقه بوفور، باقی خواهد ماند.»
آقای کاتز همچنین گفت اسرائیل با حمایت ایالات متحده «آزادی عمل» دارد که در پاسخ به هرگونه حمله علیه شهرها و قلمرو اسرائیل، در بیروت دست به حمله بزند.
اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری ایالات متحده بر سر تمدید آتشبس شکنندهای که میان دو طرف برقرار شده بود، به توافق رسیدند.
ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، اعلام کرد که آتشبس ممکن است ظرف ۲۴ ساعت آینده آغاز شود و افزود که در انتظار پاسخ همهٔ طرفهای درگیر است. عون گفت گفتوگوها درباره آتشبس پیشنهادی همچنان ادامه دارد و ابراز امیدواری کرد که بهزودی توافقی حاصل شود.
او افزود: «توافقی که حاصل شده آخرین فرصت است؛ در غیر این صورت، هر طرف باید مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرد.»
بر اساس بیانیهٔ مشترکی که صبح پنجشنبه از سوی لبنان، اسرائیل و ایالات متحده منتشر شد، ادامهٔ آتشبس به توقف کامل حملات حزبالله و خروج نیروهای این گروه از مناطق جنوبی رود لیتانی در نزدیکی مرز اسرائیل مشروط شده است.
وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه همچنین از ایجاد مناطق امنیتی «آزمایشی» خبر داد که کنترل آنها به طور انحصاری در اختیار ارتش لبنان خواهد بود و هیچ نیروی مسلح غیردولتی اجازه فعالیت در آنها را نخواهد داشت. جزئیات نحوه ایجاد این مناطق امنیتی اعلام نشده است.
حزبالله لبنان که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است اما آمریکا آن را یک سازمان تروریستی میداند، پس از شروع عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حملات خود به اسرائیل را از سر گرفت.
در همین زمینه اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، در دفاع از حزبالله روز پنجشنبه تأکید کرد که «کفِ خواستههای مقاومت، عقبنشینی رژیم غاصب [اسرائیل] به نقطه قبل از شروع جنگ ۴۰ روزه است.»
او در ادامه پشتیبانی از حزبالله را «وظیفه همه» و «اسرائیلزدایی از منطقه» را «آرمان دستیافتنی مسلمانان» خواند.
حکومت ایران از ابتدای آغاز مذاکره با آمریکا در پی جنگ اخیر همواره پایان حملات اسرائیل به جنوب لبنان را به عنوان یکی از شرایط خود اعلام کرده و بر آن پافشاری کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز گذشته تهدید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، باعث «ازسرگیری کامل جنگ» ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد.
او در گفتوگو با شبکه المیادین، نزدیک به حزبالله لبنان، همچنین گفت که بعد از تهدید اسرائیل برای حمله به ضاحیه، حومه جنوبی بیروت و مقر اصلی حزبالله، نیروهای نظامی ایران در «وضعیت آمادهباش کامل» قرار گرفتند.