با وجود تأکید آمریکا بر توافق اسرائیل و حزب‌الله لبنان بر سر آتش‌بس، حملات متقابل میان دو طرف ادامه دارد.

ارتش اسرائیل سه‌شنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که در ساعات اولیه بامداد، دو پرتابه را که از لبنان به شمال اسرائیل شلیک شده بود، رهگیری کرده است. همچنین اعلام شد یک هدف هوایی مشکوک بعداً در داخل خاک اسرائیل و در نزدیکی مرز لبنان سقوط کرده است.

همزمان و در پی انتشار بیانیه‌های حزب‌الله مبنی بر حمله به نیروها و تانک‌های اسرائیلی، خبرگزاری رسمی لبنان هم از حملات تازهٔ اسرائیل به جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل چندین نقطه در جنوب، از جمله در روستاهای مروانیه، صدیقین، یعتر و منصوری را هدف قرار داده است. این گزارش همچنین از وقوع انفجاری سهمگین در شهرک «دِبّین» خبر داد.

این حملات متقابل در شرایطی انجام شده که در پی انتشار خبر تماس تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکهٔ اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت.

او افزود: «تماسی بسیار مفید با بی‌بی نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت، و هر نیرویی هم که در راه بودند بازگردانده می‌شوند.»

ترامپ در ادامه نوشت که «از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب‌الله داشته» و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد.

این در حالی است که باراک راوید، خبرنگار وب‌سایت اکسیوس، به نقل از سه منبع آگاه از جمله دو منبع آمریکایی دربارهٔ مکالمهٔ تلفنی ترامپ و نتانیاهو نوشت رئیس‌جمهور آمریکا با «الفاظ بسیار تندی» با نتانیاهو صحبت کرده است.

بر اساس این اظهارات یک مقام آمریکایی، ترامپ به نتانیاهو گفت: «تو واقعاً دیوانه‌ای. اگر من نبودم الان زندان بودی. دارم نجاتت می‌دهم. حالا همه از تو متنفرند. همه به خاطر این ماجرا از اسرائیل متنفر شده‌اند.»

به‌گفتهٔ خبرنگار اکسیوسی، یک منبع دیگر که در جریان تماس بود نیز گفت ترامپ «به‌شدت عصبانی» بوده و در بخشی از مکالمه بر سر نتانیاهو فریاد زده: «لعنتی، داری چه کار می‌کنی؟»

اکسیوس نوشته ترامپ و نتانیاهو پیش‌تر نیز «چند تماس پرتنش» داشته‌اند، اما بر اساس اظهارات یکی از این مقام‌ها، این تماس یکی از «بدترین» مکالمات ترامپ با نتانیاهو از زمان بازگشتش به قدرت بوده است.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد خشم ترامپ ناشی از این بوده که تصمیم نتانیاهو برای تشدید درگیری در لبنان، در حال ضربه‌زدن به مذاکرات او با ایران بوده است.

رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه، ۱۱ خردادماه، هشدار دادند که جمهوری اسلامی «تبادل پیام با آمریکا» را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده، قطع می‌کند.

همزمان با هشدار فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت: «ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلاً عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدید، به‌علاوهٔ حفظ معادلهٔ تنگهٔ هرمز قرار می‌دهد.»

محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی که مسئولیت مذاکرات با آمریکا را هم بر عهده دارد، در شبکهٔ ایکس نوشت در گفت‌وگو با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، تأکید کرده است که اگر حملات اسرائیل در لبنان ادامه پیدا کند، «نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کنیم بلکه در مقابل آن‌ها خواهیم ایستاد».

پایان جنگ در لبنان یکی از شروط حکومت ایران برای توافق آتش‌بس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ با آمریکا و اسرائیل اعلام شده است.

دونالد ترامپ، پس از تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث‌سوشال، نوشت که مذاکرات با ایران «با سرعت زیادی ادامه دارد».

با این حال نتانیاهو پس از این تماس تلفنی ترامپ، در پیامی اعلام کرد: «امشب با پرزیدنت ترامپ گفت‌وگو کردم و به او گفتم که اگر حزب‌الله حملات به شهرها و شهروندان ما را متوقف نکند، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. موضع ما در این زمینه تغییری نکرده است.»

نتانیاهو افزود که در این تماس او همچنین گفت که ارتش اسرائیل «به عملیات خود در جنوب لبنان طبق برنامه ادامه می‌دهد.»

موافقت مشروط حزب‌الله با توقف حملاتش به اسرائیل

پس از تماس تلفنی ترامپ با نتانیاهو، سفارت لبنان در واشینگتن اعلام کرد حزب‌الله پیشنهاد ایالات متحده برای توقف حمله به اسرائیل در مقابل توقف عملیات اسرائیل در نواحی جنوبی بیروت را پذیرفته است.

بر اساس بیانیه‌ای که نهاد ریاست‌جمهوری لبنان هم منتشر کرده، حزب‌الله پذیرفته که در صورت اجتناب اسرائیل از حمله به ضاحیه در جنوب بیروت، حملات خود به اسرائیل را متوقف کند.

ضاحیه حومهٔ جنوبی پایتخت لبنان است که از دیرباز پایگاه اصلی حزب‌الله و شیعیان لبنان به‌شمار می‌رفته است.

عملیات تهاجمی اسرائیل در لبنان که از جمله، بیشترین پیشروی زمینی نیروهای این کشور در خاک لبنان طی دو دههٔ اخیر را هم شامل می‌شود، ادامهٔ آتش‌بس شکننده‌ای که بین ایالات متحده و ایران برقرار است را هم به خطر انداخته است.

با آن‌که ترامپ خبر داده بود که از اسرائیل و حزب‌الله خواسته که از تنش‌های جاری بکاهند، برخی چهره‌های تندرو در اسرائیل، مخالف کاستن از شدت حملات کشورشان در لبنان هستند.

از جمله ایتامار بن گویر، وزیر تندروی امنیت داخلی اسرائیل، که با انتشار مطلبی در شبکهٔ ایکس خطاب به بنیامین نتانیاهو نوشت: «آقای نخست‌وزیر، شما گفته بودید که یک نخست‌وزیر مقتدر، هر زمان که ممکن باشد، به رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید بله، و هر زمان که لازم باشد، به او می‌گوید نه. حالا وقت آن است که به دوستمان، رئیس‌جمهور ترامپ بگوییم نه، و با باز گذاشتن دست سربازانمان، کار حزب‌الله را یکسره کرده و امنیت را به شمال کشور بازگردانیم.»

ایالات متحده و اسرائیل حزب‌الله لبنان را سازمانی تروریستی می‌دانند. این در حالی‌ است که اتحادیهٔ اروپا تنها شاخهٔ نظامی این گروه را تروریستی قلمداد می‌کند. شاخهٔ سیاسی حزب‌الله در سپهر سیاسی لبنان از نفوذ زیادی برخوردار است و از جمله در پارلمان این کشور هم نمایندگانی دارد.

نشست شورای امنیت دربارهٔ تشدید حملات اسرائیل در لبنان

شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر دوشنبه ۱۱ خرداد به درخواست فرانسه جلسهٔ اضطراری دربارهٔ تشدید حملات اسرائیل به لبنان و برافراشتن پرچم این کشور بر فراز قلعهٔ تاریخی بوفور در این کشور، برگزار کرد.

ژروم بونافون، نمایندهٔ فرانسه در سازمان ملل متحد، در این نشست گفت با آن‌که پاریس حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت می‌شناسد، اما «هیچ‌چیز نمی‌تواند ادامه و گستردگی عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را توجیه کند.»

مایکل جی والتز، نمایندهٔ ایالات متحده، نیز گفت: «اگر حزب‌الله همان‌طور که ظاهراً وعده داده، فوراً حملات خود را متوقف کند، هم کاهش تنش و هم صلح به سرعت محقق خواهد شد.»

این در حالی است که احمد عرفه، نمایندهٔ لبنان، می‌گوید با وجود تلاش‌های دولت این کشور برای مهار بحران کنونی، اسرائیل «همانند همیشه با بهره‌برداری از فضای متشنج منطقه‌ای» دست به تشدید خطرناک اقدامات نظامی زده است.

او با اشاره به آن‌چه «کارزار نظام‌مند تخریب» اسرائیل در لبنان نامید، در این نشست افزود که بسیاری از اقدامات این کشور از جمله حملات عمدی به کادر درمان، بیمارستان‌ها، خبرنگاران، مدارس، نیروهای سازمان ملل و اماکن مذهبی و باستانی، «مصداق جنایات جنگی است».

اما دنی دانون، نمایندهٔ اسرائیل در سازمان ملل متحد، گفت کشورش «یک روز صبح از خواب بیدار نشد که تصمیم بگیرد وارد لبنان شود». او افزود که پس از حملات حزب‌الله به اسرائیل در دوم مارس، این کشور «چاره‌ای جز این نداشت».

واسیلی نبنزیا، نمایندهٔ روسیه در سازمان ملل متحد، هم گفت آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان به‌دست آمد، «پوششی برای تجاوز اسرائیل به لبنان» تبدیل شده است.

او افزود با توجه به اقدامات اسرائیل، عجیب نیست که «محبوبیت ایدهٔ مقاومت مسلحانه به‌عنوان تنها جایگزین اشغالگری» در حال افزایش باشد.