روزنامه نیویورک تایمز روز ۲۹ اردیبهشت گزارشی اختصاصی درباره محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران منتشر کرد که واکنش‌ها به آن چند سویه بوده است. این روزنامه آمریکایی می‌گوید در «تحقیقات خود» به این نتیجه رسیده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی‌نژاد در منطقه نارمک تهران در اوایل جنگ اخیر، برای «آزادی او از حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم» بوده است. به ادعای این روزنامه، بر اساس «طرح» آمریکا و اسرائیل، قرار بود احمدی‌نژاد تنها چند روز پس از آغاز جنگ علیه ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به قدرت برسد. این «طرح» به نوشته نیویورک تایمز «جسورانه» بوده، توسط اسرائیل طراحی و از سوی دولت آمریکا هم تایید شده بود. اما این روزنامه می‌نویسد مشخص نیست احمدی‌نژاد چگونه وارد این طرح شده، اما انتخاب او «غیرعادی» توصیف شده است؛ چراکه او در دوران ریاست‌جمهوری‌اش به اظهارات تند از جمله درباره «محو اسرائیل از نقشه جهان» شناخته می‌شد. ارزیابی بابک دربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا درباره این گزارش، ابعاد مختلف آن و دلایل انتشار آن در این مقطع را بشنوید.