میرحسین موسوی خواستار برگزاری رفراندوم و تغییر حکومت در ایران بدون مداخلۀ خارجی شد

میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، روز پنجشنبه ۹ بهمن سرکوب خشن و خونین اعتراضات دیماه امسال را «خیانت و جنایتی بزرگ در حق مردم» خواند و خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تغییر حکومت در ایران بدون مداخلۀ خارجی شد.
او در بیانیهای نوشته است: «مردم به چه زبانی بگویند که این نظام را نمیخواهند و دروغهایتان را باور نمیکنند. دیگر بس است. بازی به پایان رسید... نه شما راهحلی برای هیچیک از بحرانهای کشور دارید و نه ملت چارهای جز اعتراض مجدد تا رسیدن به نتیجه. و نخواهید توانست فاجعهٔ هجدهم و نوزدهم دی را تکرار کنید.»
نخستوزیر پیشین جمهوری اسلامی یادآوری کرده که «قوای نظامی و انتظامی دیر یا زود، و احتمالاً زود» دیگر حاضر به سرکوب معترضان نخواهند شد و افزوده است: «تفنگتان را زمین بگذارید و از قدرت کناره بگیرید تا ملت، خود این سرزمین را به آزادی و آبادی برساند.»
او جمهوری اسلامی را متهم کرده که با اقدامات خود در سالهای گذشته برای مداخلهٔ خارجی «فرش قرمز» انداخته و «گرانبهاترین» فرصتها را از دست داده است.
آقای موسوی در بیانیه خود پیشنهاداتش برای خروج از وضعیت فعلی را اینگونه اعلام کرده است: «برگزاری رفراندوم قانون اساسی با تشکیل جبههای فراگیر متشکل از همهٔ سلایق ملی، بر اساس سه اصلِ عدمِ مداخلهٔ خارجی، نفیِ استبدادِ داخلی و گذارِ دموکراتیکِ مسالمتآمیز.»
او تأکید کرده است: «استقرار صلح و امنیت پایدار و نجات کشور از شر استبداد حاکم، بر مبنای خواست و ارادهٔ ملت، تنها به دست مردم و بدون مداخلهٔ خارجی امکان دارد.»
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه از ایران خواست پای میز مذاکره بیاید و با کنار گذاشتن سلاح هستهای به توافق برسد، در غیر این صورت، حمله بعدی آمریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود.
همچنین وبسایت خبری اکسیوس روز پنجشنبه خبر داد که دولت آقای ترامپ در واشینگتن در هفته جاری میزبان مقامهای «ارشد دفاعی و اطلاعاتی» از دو کشور اسرائیل و عربستان سعودی خواهد بود و موضوع مذاکرات طرفین چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی است.
میرحسین موسوی بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نیز بیانیهای منتشر و تأکید کرده بود که «همبستگی و ایستادگی مردم» در جریان حملات اسرائیل به معنای تأیید شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی نیست.
او همچنین بار دیگر خواستار برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شده بود؛ خواستهای که سال ۱۴۰۱ در میانهٔ اعتراضات جنبش «زن زندگی آزادی» برای اولین بار آن را مطرح کرده بود.
بیانیه جدید میرحسین موسوی در شبکههای اجتماعی با واکنشهایی مواجه شده است.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی، پیشنهادات مطرحشده در این بیانیه را «اتمام حجت» خوانده و در عین حال گفته که «گوش شنوایی» نخواهد یافت.
از سوی دیگر، علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه صنعتی شریف، که از زمان آغاز اعتراضات اخیر انتقادهای تندی علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن مطرح کرده است، میگوید بیانیه آقای موسوی دچار «تناقض» است: «رژیمی که ثابت کرده به هیچ قیمتی، حتی با قتلعام هزاران نفر از هممیهنان در تجمعات میلیونی، حاضر نیست قدرت را رها کند دقیقاً چطور قرار است «گذار مسالمتآمیز به دموکراسی» را بپذیرد؟»
میرحسین موسوی که ۸۴ سال سن دارد و همسرش زهرا رهنورد ۸۰ساله از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ موسوم به جنبش سبز بودند که از ۲۵ بهمن ۸۹ در حبس خانگی به سر میبرند.