مکان حصر «نامعلوم»، میرحسین موسوی در بیمارستان؛ گفتوگو با اردشیر امیرارجمند
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز، از سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر میبرند. بنا بر گزارشها از تهران بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی آنها در بنبست اختر، این دو به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته شده که میرحسین موسوی که ۸۴ ساله است، در بیمارستان بستری است. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه به رادیوفردا میگوید خانه این دو فعال سیاسی دیگر «قابل سکونت نیست»، محل نگهداری آنها پس از انتقالشان «نامعلوم» است، شرایط حصر «دشوارتر» شده و میرحسین موسوی به دلیل بیماریهایی که داشته چند روزی است که به بیمارستان منتقل شده است.
