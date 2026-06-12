سهام شرکت «اسپیسایکس» متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خود در بازار، روز جمعه تا ۳۰ درصد افزایش یافت. این اتفاق پس از بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ رخ داد و موجب شد این کارآفرین جنجالی به نخستین فرد جهان با ثروتی بیش از یک تریلیون دلار تبدیل شود.
این عرضه اولیه عظیم که بیش از ۷۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، انتظار میرود آغازگر موجی از عرضههای اولیه بزرگ شرکتهای هوش مصنوعی در ماههای آینده باشد.
آغاز معاملات سهام این شرکت در بورس نزدک در نیویورک، به چندین هفته تبوتاب سرمایهگذاران پیرامون این شرکت موشکی که اکنون به یک مجموعه بزرگ هوش مصنوعی و ماهوارهای تبدیل شده، پایان داد.
ماسک در مراسمی در استاربیسِ تگزاس، در میان کارکنان شرکت که بسیاری از آنها با آغاز معاملات سهام به میلیونرهای چندگانه تبدیل شدند، گفت: «اسپیسایکس میخواهد بتواند شما را به ماه ببرد، به مریخ ببرد و در نهایت حتی فراتر از آن.»
او افزود: «در این مرحله کاملاً اطمینان دارم که با این تیم فوقالعادهای که در اسپیسایکس داریم، این کار را برای شما انجام خواهیم داد.»
حدود ۱۰۰ نفر در مقابل ساختمان نزدک در نیویورک گرد هم آمدند؛ جایی که اسپیسایکس به همین مناسبت یک تابلوی نئونی نیز در میدان تایمز نصب کرده بود.
این شرکت در اسناد ثبتشده روز پنجشنبه نزد نهاد ناظر بازارهای مالی آمریکا، قیمت بیش از ۵۵۵ میلیون سهم خود را ۱۳۵ دلار برای هر سهم تعیین کرد که ارزش اسپیسایکس را به اندکی کمتر از ۱٫۸ تریلیون دلار رساند.
در ساعات اولیه معاملات در والاستریت، قیمت سهام تا ۱۷۵ دلار افزایش یافت؛ یعنی بیش از ۳۰ درصد رشد.
این افزایش ارزش در روز جمعه، ارزش بازار اسپیسایکس را به بیش از ۲ تریلیون دلار رساند و آن را در میان ۱۰ شرکت ارزشمند آمریکا قرار داد؛ بالاتر از تسلا، متا (مالک فیسبوک) و والمارت.
اختیار فروش نزدیک به ۸۳ میلیون سهم اضافی نیز میتواند مجموع سرمایه جذبشده را به بیش از ۸۶ میلیارد دلار برساند.
اسپیسایکس که در سال ۲۰۰۲ توسط ماسک بنیانگذاری شد، از آن زمان از یک استارتاپ موشکی به یکی از بزرگترین اپراتورهای ماهوارهای جهان تبدیل شده و همچنین شرکت هوش مصنوعی ماسک یعنی ایکسایآی را نیز در خود ادغام کرده است؛ شرکتی که پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس را نیز شامل میشود.
این مجموعه با نماد معاملاتی «SPCX» معامله میشود و فعالان بازار با دقت زیر نظر دارند که والاستریت چگونه این عرضه را جذب میکند و چه تأثیری بر رقبای هوش مصنوعی آن خواهد داشت؛ رقبایی که ممکن است از همین امسال وارد بازارهای عمومی شوند.
شرکتهای اوپنایآی و آنتروپیک نیز اخیراً اسناد اولیه خود را نزد نهادهای نظارتی ثبت کردهاند.
این عرضه اولیه تنها اندکی بیش از یک سال پس از خروج ماسک از دولت دونالد ترام۱ انجام شد؛ جایی که او برای چند ماه هدایت برنامه جنجالی «اداره کارآمدسازی دولت» با هدف کاهش هزینههای دولت را بر عهده داشت و همزمان مدیریت تسلا و اسپیسایکس را نیز حفظ کرده بود.
حمایت ماسک از ترامپ و جریانهای پوپولیست راستگرا در اروپا، همراه با فهرست بلندبالایی از اظهارنظرهای جنجالی او در شبکه اجتماعی ایکس، باعث شده است که این کارآفرین از یک نابغه مورد تحسین عمومی به چهرهای جنجالی تبدیل شود.
با این حال، این عرضه اولیه رکوردشکن نشاندهنده تداوم حمایت سرمایهگذاران از ماسک است. بر اساس گزارش بلومبرگ، میزان تقاضا برای خرید سهام بیش از چهار برابر حجم عرضه بوده است.
همچنین گزارش شده که تقاضا از سوی سرمایهگذاران خرد که ۲۰ درصد از سهام برای آنها اختصاص یافته بود، بسیار بالا بوده است.