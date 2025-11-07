ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا، با تأیید سهامداران، بزرگترین بستۀ حقوق و مزایای مدیریتی در تاریخ به مبلغ یک تریلیون دلار را به دست آورد.
این بستۀ مشروطِ پیشنهادی از آن رو که سرمایهگذاران از چشمانداز او برای تبدیل شرکت خودروسازی برقی به غول هوش مصنوعی و رباتیک حمایت کردند، با بیش از ۷۵ درصد آرا تصویب شد.
به این ترتیب ماسک که پیشتر ثروتمندترین فرد جهان شناخته میشد میتواند در دهۀ آینده تا یک تریلیون دلار سهام دریافت کند و به نخستین تریلیونر جهان تبدیل شود.
بر اساس طرحی که اکثریت سهامداران تسلا با آن موافقت کردند، ماسک تنها در صورتی پاداش کلان خود را دریافت میکند که تسلا به ارزش بازار ۸.۵ تریلیون دلار برسد، یعنی چیزی حدود هشت برابر ارزش کنونی این شرکت.
او همچنین باید یک میلیون روبوتاکسی [تاکسی خودران] به بازار عرضه کند و ۱۲ میلیون خودرو بیشتر بفروشد، ده میلیون اشتراک سیستم خودران ارائه و یک میلیون روبوت انساننما تولید کند.
با وجود این بسته پاداش که در سپتامبر گذشته توسط هیئتمدیره پیشنهاد شده بود، ماسک بیش از ۴۲۳ میلیون سهم اضافی دریافت میکند و سهام او تا ده سال آینده از ۱۵ درصد به حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند.
تحلیلگران میگویند این طرح میتواند تلاشی برای حفظ تمرکز ماسک بر تسلا باشد، چون او همزمان در شرکتهای اسپیسایکس و ایکسایآی نیز فعال است.
قبل از رأیگیری، تسلا به سهامداران هشدار داده بود که عدم تأیید این بسته پاداش ممکن است به از دست دادن ماسک و حرکت او به سمت پروژههای دیگر منجر شود. بهطور کلی این بسته بهمنظور جذب دوباره او به سمت شرکت تسلا طراحی شده است.
این پاداش در شرایطی به ماسک اهدا میشود که حمایت او از دونالد ترامپ و کار او در وزارت کارایی دولت (DOGE) برای اخراج دهها هزار کارمند فدرال و لغو برنامههای بشردوستانه، باعث بروز یک جنبش اعتراضی سراسری شده و بر فروش خودروی تسلا بهشدت اثر منفی گذاشته است.