شرکت تسلا فشار بر سهامداران برای تأیید بستهٔ جبران خدمات بیسابقه برای مدیرعامل خود، ایلان ماسک، را بیشتر کرده و هشدار داده است که اگر این طرح رد شود، ممکن است آقای ماسک شرکت را ترک کند.
رابین دنهولم، رئیس هیئتمدیره تسلا، در نامهای به سهامداران در روز دوشنبه ۵ آبان گفت این بسته که قرار است پیش از مجمع سالانه در تاریخ ۶ نوامبر به رأی گذاشته شود، میتواند ارزشی حدود یک تریلیون دلار داشته باشد.
پیشنهاد این پاداش که نیمه شهریور ماه از سوی هیئتمدیره تسلا اعلام شد، تنها در صورتی اهدا میشود که ماسک مجموعهای از اهداف بلندپروازانه از جمله افزایش بیش از پنجبرابری ارزش بازار تسلا طی دهه آینده را محقق کند.
از دیگر شروط این طرح، راهاندازی یک میلیون رباتتاکسی، تحویل یک میلیون ربات انساننما و باقی ماندن ماسک در سمت مدیرعاملی برای کل دوره دهساله است.
دنهولم در گفتوگو با شبکه سیانبیسی آمریکا گفت ایلان ماسک در صورتی که تسلا به این اهداف نرسد، هیچ پاداشی دریافت نخواهد کرد. با این حال، او تأکید کرد این طرح انگیزه کافی برای حفظ تمرکز ماسک بر این شرکت خودروسازی برقی فراهم میکند.
این در حالی است که تسلا از سال گذشته با افت فروش روبهرو بوده و در بحبوحهٔ کاهش تقاضا برای خودروهای برقی و تشدید رقابت در بازارهای کلیدی، در حال از دست دادن میدان به رقیب چینی خود، بید، و سایر خودروسازان است.
رئیس هیئت مدیره این شرکت در نامهاش به سهامداران همچنین نوشت: «اگر نتوانیم محیطی ایجاد کنیم که ایلان را از طریق یک طرح منصفانهٔ پرداخت در برابر عملکرد، برای دستیابی به دستاوردهای بزرگ ترغیب کند، با خطر از دست دادن او در مقام مدیر اجرایی روبهرو خواهیم شد و تسلا ممکن است زمان، استعداد و چشمانداز او را که برای تحقق بازده فوقالعاده برای سهامداران حیاتی بوده از دست بدهد.»
ایلان ماسک گفته است آینده تسلا در رباتتاکسیها و رباتهای انساننما نهفته است و روباتهای «اپتیموس» او میتوانند تا ۸۰ درصد از ارزش شرکت را تشکیل دهند.
در مجموع، او میتواند تا ۴۲۳ میلیون سهم تسلا دریافت کند. این سهمها در چند مرحله واگذار میشوند و هر مرحله معمولاً با افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری در ارزش بازار شرکت مرتبط است.
در صورت کسب کامل این پاداش، قدرت رأی ماسک از سهام تقریباً ۱۳ درصدی او در حال حاضر به طور قابل توجهی افزایش مییابد و بحث در مورد نحوهٔ مدیریت و جانشینی را تشدید میکند.
این در حالی است که ورود ماسک به سیاستهای حزبی و تمایل او برای به چالش کشیدن دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نگرانیهای سرمایهگذاران تسلا را در مورد انحرافات احتمالی از کسبوکار اصلی این شرکت افزایش داده است.