به گفته برگزارکنندگان یک برنامۀ کوه‌نوردی، بدی هوا باعث شد نیروهای امدادی نپالی روز دوشنبه ۲۹ دی جست‌وجو برای یافتن یک کوه‌نورد حرفه‌ای ایرانی را که چهار روز است مفقود شده، متوقف کنند؛ حادثه‌ای که در جریان آن یکی از اعضای نپالی تیم جان باخته است.

شرایط بسیار سخت، از جمله بادهای شدید، عملیات امداد را در کوه ماکالو با ارتفاع ۸٬۴۸۱ متر، پنجمین قله بلند جهان، ناممکن کرده است.

ابوالفضل گوزلی، کوه‌نورد ۴۲ ساله ایرانی، و فوربا اونگِل شِرپا، راهنمای ۴۴ ساله نپالی، اعضای یک تیم چهارنفره بودند که در قالب یک صعود زمستانی نادر راهی این قله شده بودند. این تیم روز پنج‌شنبه موفق به صعود به قله شد، اما در مسیر بازگشت، راهنمای نپالی سقوط کرد و جان باخت.

سانو شرپا، سرپرست تیم که دست‌کم دو بار هر ۱۴ قله بالای هشت هزار متر جهان را فتح کرده، به همراه یک راهنمای دیگر برای کمک به هم‌تیمی خود بازگشتند، اما دریافتند که او صدها متر سقوط کرده و زنده نمانده است. هنگامی که آن‌ها به محل آخرین نقطه‌ای که ابوالفضل گوزلی را دیده بودند برگشتند، او دیگر آنجا نبود.

مادان لامسال از شرکت برگزارکننده برنامه، «ماکالو اَدوِنچر»، به خبرگزاری فرانسه گفت: «یک تیم هشت‌نفره از کوه‌نوردان باتجربه اعزام شده، اما بادهای بسیار شدید روند جست‌وجو را مختل کرده است. امیدواریم به‌زودی عملیات را از سر بگیریم.»

به گفته او، امدادگران قصد دارند هم گوزلی را پیدا کنند و هم پیکر راهنمای نپالی را بازیابی کنند.

فوربا اونگل شرپا راهنمایی بسیار باتجربه بود که چندین بار به قله اورست و دیگر قله‌های بزرگ صعود کرده بود. ابوالفضل گوزلی نیز کوه‌نوردی شناخته‌شده در سطح جهانی است که پیش‌تر دو قله از بلندترین قله‌های جهان را فتح کرده و برنامه صعود به «قله‌های پلنگ برفی» را نیز به پایان رسانده بود.

«قله‌های پلنگ برفی»، لقبی برای پنج قله بالای هفت هزار متر میان تاجیکستان و قرقیزستان است.

این دومین تلاش ابوالفضل گوزلی برای صعود زمستانی به ماکالو بود. سال گذشته، دماهای یخبندان و بادهای شدید تیم را واداشت تا تنها ۸۰۰ متر مانده به قله، بازگردد.

ابوالفضل گوزلی، کوه‌نورد حرفه‌ای تبریزی متولد ۱۶ دی ۱۳۶۲ است که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد و بعدها سرپرست و مدیر باشگاه کوه‌نوردی کی۲ تبریز شد. او صعود به سه قله اصلی ایران، دماوند، علم‌کوه و سبلان، را از همه مسیرها و در همه فصل‌ها، از جمله صعودهای زمستانی شاخص، در کارنامه دارد.

گوزلی در سال‌های اخیر به قله‌های ماناسلو و لوتسه صعود کرده، موفق به فتح پنج قله بالای هفت هزار متر شده و به‌عنوان چهارمین ایرانی نشان «پلنگ برفی» را دریافت کرده است. او همچنین رکورددار صعود پنج قله پلنگ برفی در سه سال و نخستین ایرانی صعودکننده هم‌زمان قله‌های خان‌تنگری و پوبدا در یک فصل به شمار می‌رود.

نپال میزبان هشت قله از ۱۰ قله بلند جهان، از جمله اورست، است و هر ساله در فصل‌های بهار و پاییز صدها کوه‌نورد را می‌پذیرد. با این حال، زمین‌های خطرناک و هوای بسیار سخت، صعودهای زمستانی را به‌ویژه پرخطر می‌کند.