سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۱:۵۵
فراتر از خبر
از انکار تا نمایش: کره شمالی جنگ علیه اوکراین را ستایش میکند
۴۱ دقیقه پیش
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی
۱
یک بوم نقاشی با عنوان «اهدای زندگیِ گرانبهای من» در نمایشگاهی از هنر کره شمالی در مسکو در ۸ اکتبر.
این نقاشی یکی از چند آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه است که سربازان کره شمالی را، که برای جنگ روسیه به اوکراین اعزام شده بودند، به تصویر میکشد.
۲
یک تابلوی نقاشی از سربازان کره شمالی و روسیه با عنوان «در یک سنگر».
این نمایشگاه تبلیغاتی با عنوان «کشورِ مردمی بزرگ»، کره شمالی را در موزهٔ هنرهای تزئینی مسکو به نمایش میگذارد.
۳
تابلوی نقاشی با عنوان «لذت از شانس بزرگ».
هم مسکو و هم پیونگ یانگ در ابتدا گزارشهای اطلاعاتی کره جنوبی را که در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد و ادعا میکرد نیروهای کره شمالی در کنار روسها میجنگند، تکذیب کردند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در آن زمان این گزارشها را به عنوان «یک خبر جعلی دیگر» رد کرده بود.
۴
یک بوم نقاشی با عنوان «برای رفیق رزمنده».
مسکو در ماه آوریل اذعان کرد که سربازان کره شمالی در کورسک روسیه علیه تهاجم اوکراین به این منطقه جنگیدهاند.
۵
گردشگران کره شمالی از کنار یک تابلوی نقاشی با عنوان «مبارزان قهرمان برای عزت و افتخار میهن» عبور میکنند. گنبدهای بنایی که به نظر میرسد یک کلیسای ارتدکس باشد در بالا، سمت چپ، قابل مشاهده است.
۶
عکسی از ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در نمایشگاه.
از زمان اعتراف به اینکه سربازان کره شمالی در کنار نیروهای روسی جنگیدهاند، این همکاری به یک نقطهٔ کانونی تبلیغاتی برای پیونگ یانگ تبدیل شده است.
۷
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کنار دیوار یادبودی در پیونگ یانگ به یاد ۱۰۱ سربازی که در نبرد در منطقهٔ کورسک روسیه جان باختند. این عکس در ماه اوت منتشر شد.
کره جنوبی با استناد به گزارشهای اطلاعاتی ادعا کرده است که حدود ۲۰۰۰ سرباز کره شمالی در نبرد کورسک جان باختهاند.
۸
یک تابلوی نقاشی با عنوان «قدرت ما، موشک پاداسوری ۶» در نمایشگاه مسکو.
این نمایشگاه که شامل ۱۲۳ نقاشی است، علاوه بر آثاری که جنگ در کورسک را به تصویر میکشند، مناظر، تجهیزات نظامی کره شمالی و زندگی روزمره ایدهآل در این کشور استبدادی را نیز به نمایش میگذارد.
۹
بازدیدکنندگان از نمایشگاه مسکو.
واکنش روسها به این نمایشگاه هنری متفاوت بوده است، به طوری که یک نفر به طور نامحسوس از ماهیت متظاهرانه نقاشیها انتقاد کرد. یک بازدیدکنندهٔ جوان دیگر به خبرنگاری گفت که انتظار دارد اتحاد مسکو و پیونگ یانگ کوتاه مدت بوده و «فقط برای زمان جنگ در اوکراین» باشد.
از انکار تا نمایش: کره شمالی جنگ علیه اوکراین را ستایش میکند
زنده
