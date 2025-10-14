۸ یک تابلوی نقاشی با عنوان «قدرت ما، موشک پاداسوری ۶» در نمایشگاه مسکو.



این نمایشگاه که شامل ۱۲۳ نقاشی است، علاوه بر آثاری که جنگ در کورسک را به تصویر می‌کشند، مناظر، تجهیزات نظامی کره شمالی و زندگی روزمره ایده‌آل در این کشور استبدادی را نیز به نمایش می‌گذارد.