کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در نشستی در پیونگ‌یانگ توافق کردند همکاری‌های دوجانبه را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش دهند.

خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد با انتشار گزارشی از این نشست، آن را را «فصل تازه‌ای» در روابط دو کشور خواند.

بر اساس این گزارش، شی جین‌پینگ که نخستین سفر خود در هفت سال گذشته را به تنها متحد رسمی چین بر اساس پیمان دوجانبه انجام داده، به کیم جونگ اون گفت که قصد دارد روابط دو کشور را گشترش دهد.

دو طرف همچنین توافق کردند از طریق دیدارهای مقامات عالی‌رتبه، ارتباطات راهبردی نزدیک‌تری برقرار کنند.

کیم جونگ اون نیز اعلام کرد که صرف‌نظر از تحولات بین‌المللی، به طور کامل از «اصل چین واحد» حمایت خواهد کرد؛ اصلی که پکن بر اساس آن معتقد است دو سوی تنگه تایوان متعلق به یک کشور هستند.

چین، تایوانِ دارای حکومت دموکراتیک را بخشی از قلمرو خود می‌داند و هیچگاه استفادهٔ احتمالی از زور برای کنترل این جزیره را رد نکرده است، هرچند تایپه ادعاهای حاکمیتی چین را نمی‌پذیرد.

با وجود این ابراز حسن نیت‌ها، تحلیلگران معتقدند خلاصه‌های رسمی منتشرشده از این سفر نشان‌دهنده اولویت‌های متفاوت دو طرف است.

در حالی که خبرگزاری رسمی چین، شین‌هوا، بر پیشنهادهایی مانند تبادلات سطح بالا، توسعه تجارت و کشاورزی و همچنین احیای ارتباطات حمل‌ونقل تأکید کرده است، رسانه رسمی کره شمالی این نشست را بیشتر به عنوان توافقی میان دو شریک برابر توصیف کرده است.

به گفته لیم اول-چول، استاد دانشگاه کیونگنام، پیونگ‌یانگ در این دیدارها بر شأن و منزلت نظام حاکم و «رابطهٔ ویژه» میان دو همسایه تأکید کرده، در حالی که پکن بیشتر بر روابط عملی میان دولت‌ها و ابتکارات خود برای نظم بین‌المللی تمرکز داشته است.

شی در بدو ورود به پیونگ‌یانگ در روز دوشنبه ۱۸ خرداد گفته بود که روابط میان چین و کره شمالی «در آستانه فصلی نوین در تاریخ خود» قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور چین به روزنامه رودونگ سینمون گفت توسعه روابط با کره شمالی، سیاست «ثابت و تغییرناپذیر» چین است و دو کشور همکاری‌ها و تبادلات خود را در همهٔ زمینه‌ها تقویت خواهند کرد.

سرودهای میهن‌پرستانه

شی جین‌پینگ و همسرش همراه با کیم جونگ اون و همسرش و شماری از مقامات بلندپایه در اجرای برنامه‌ای از ترانه‌های چینی و کره شمالی شرکت کردند.

به گفته خبرگزاری رسمی کره شمالی، این ترانه‌ها مضامینی چون میهن‌پرستی، روحیه انقلابی و احساسات ملی را به نمایش گذاشتند تا به تعبیر این خبرگزاری، «ارزش و صمیمیت دوستی» چین و کره شمالی را برجسته کنند.

کیم جونگ اون همچنین ضیافتی به افتخار شی و هیئت همراه او برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، شی در مراسم شصت‌وپنجمین سالگرد پیمان دوستی دو کشور گفت که روابط چین و کره شمالی به «نقطه آغاز تاریخی جدیدی» رسیده است.

شین‌هوا نیز گزارش داد که شی متعهد شده است پکن از حمایت از منافع مشترک دو کشور عقب‌نشینی نکند.

رسانه‌های کره شمالی اشاره‌ای نکردند که آیا برنامه هسته‌ای این کشور یا روابط آن با آمریکا در مذاکرات مطرح شده است یا خیر.

سیدنی سیلر، فرستاده پیشین آمریکا در مذاکرات شش‌جانبه، گفت بخش‌هایی از روایت رسمی چین نشان می‌دهد که شی ممکن است از این موضوع ناراضی باشد که کیم جونگ اون به اندازه کافی برای تقویت «اعتماد سیاسی متقابل» تلاش نمی‌کند.

مذاکرات شش‌جانبه مجموعه‌ای از مذاکرات بین‌المللی بود که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ برای حل بحران برنامه هسته‌ای کره شمالی برگزار شد.

سیدنی سیلر افزود که احتمالاً عوامل دیگری نیز وجود دارند؛ از جمله این‌که اصلاحات اقتصادی و گشایش اقتصادی همچنان برای پیونگ‌یانگ غیرقابل قبول است و کره شمالی تمایلی به الگوبرداری از تجربهٔ توسعهٔ چین ندارد.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، او سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرد، اما آن تلاش بی‌سابقهٔ دیپلماتیک بر سر درخواست آمریکا برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای کره شمالی به بن‌بست رسید. ترامپ گفته است که مایل است مذاکرات را از سر بگیرد.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری کره شمالی است و تحلیلگران معتقدند سفر شی عمدتاً بر تجارت و گردشگری متمرکز بوده است.