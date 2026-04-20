رسانههای دولتی کره شمالی گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، بر آزمایش مجموعهای از موشکهای بالستیک کوتاهبرد نظارت کرده است، آزمایشهایی که به گفته پیونگیانگ با هدف ارزیابی کارایی کلاهکهای مجهز به بمبهای خوشهای و مینهای ترکشزا انجام شده است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد این آزمایشها روز یکشنبه ۳۰ فروردینو با شلیک پنج فروند موشک از نوع «هواسونگ-۱۱ را» انجام شد. این چهارمین آزمایش موشکی در ماه جاری و هفتمین مورد در سال جاری میلادی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، موشکها به سمت منطقهای در فاصله حدود ۱۳۶ کیلومتری شلیک شدند و توانستند محدودهای حدود ۱۲ تا ۱۳ هکتار را با «تراکم بالا» هدف قرار دهند، امری که به گفته پیونگیانگ نشاندهنده توان این سامانه برای انجام حملات متمرکز است.
به نوشته رویترز، تحلیلگران میگویند توسعه چنین کلاهکهایی میتواند توان کره شمالی برای هدف قرار دادن گستردهتر و دقیقتر اهداف را افزایش دهد و در صورت استقرار این موشکها در نزدیکی خطوط مقدم، شهر سئول و پایگاههای مهم کره جنوبی و آمریکا در معرض تهدید مستقیم قرار خواهند گرفت.
ارتش کره جنوبی نیز تأیید کرده که این موشکها از نزدیکی شهر سینپو در سواحل شرقی کره شمالی به سمت دریا شلیک شدهاند. دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی این اقدام را «تحریکآمیز» خوانده و خواستار توقف چنین آزمایشهایی شده است.
کیم جونگ اون با ابراز رضایت از نتایج این آزمایشها، آن را نتیجه سالها کار پژوهشی در زمینه توسعه کلاهکهای موشکی دانست و از دانشمندان نظامی خواست به تقویت آمادگی رزمی ادامه دهند. تصاویر منتشرشده نشان میدهد که دختر او، که گفته میشود «جو-آئه» نام دارد، نیز در محل آزمایش حضور داشته است.
کره شمالی در سالهای اخیر با وجود تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، برنامههای موشکی و هستهای خود را ادامه داده است. کیم جونگ اون پیشتر تأکید کرده بود که جایگاه کشورش بهعنوان یک قدرت هستهای «برگشتناپذیر» است و تقویت بازدارندگی هستهای برای امنیت ملی ضروری است.
به نوشته رویترز، کارشناسان و مقامات سابق کره جنوبی میگویند، درگیری هفت هفتهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران که ازجمله با هدف مهار برنامه هستهای و موشکی تهران انجام میشود، ممکن است جاهطلبیهای پیونگ یانگ را در این زمینه تقویت کرده باشد.
آغاز رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین همزمان با تنشهای جهانی
هزاران نیروی نظامی آمریکا و فیلیپین روز دوشنبه ۳۱ فروردین رزمایش سالانه «بالیکاتان» را آغاز کردند، رزمایشی که امسال برای نخستینبار با حضور قابل توجه نیروهای ژاپنی برگزار میشود و همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه و شرق آسیا جریان دارد.
در این رزمایش ۱۹ روزه بیش از ۱۷ هزار نیروی نظامی از کشورهای مختلف از جمله استرالیا، نیوزیلند، فرانسه و کانادا مشارکت دارند. قرار است تمرینهای تیراندازی واقعی در شمال فیلیپین، در نزدیکی تنگه تایوان، و همچنین در مناطق مشرف به دریای جنوبی چین برگزار شود.
به گفته مقامهای نظامی، ژاپن نیز با ۱۴۰۰ نیرو و استفاده از موشک کروز «تایپ ۸۸» در این تمرینها حضور دارد.
مقامهای آمریکایی میگویند این رزمایش نشاندهنده تعهد واشینگتن به «منطقهای آزاد و باز در هند-آرام» است و تأکید کردهاند که استقرار گسترده نیروهای آمریکا تحت تأثیر جنگ جاری در خاورمیانه قرار نگرفته است.
این رزمایش در حالی برگزار میشود که تنشها میان چین و تایوان افزایش یافته و همچنین درگیریهای اخیر در خاورمیانه نگرانیهایی درباره امنیت انرژی در کشورهای وابسته به واردات، از جمله فیلیپین، ایجاد کرده است.