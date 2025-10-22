ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز چهارشنبه ۳۰ مهر چندین پرتابه که به‌نظر می‌رسد موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد باشد، شلیک کرد.

این ستاد در بیانیه‌ای گفت پرتابه‌های یاد شده از منطقه‌ای در نزدیکی پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، به سمت شمال شرقی این کشور شلیک شده است.

پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا، نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که این پرتاب‌ها تهدیدی فوری برای پرسنل آمریکایی ایجاد نکرده است.

پنتاگون گفت: «ایالات متحده این اقدامات را محکوم می‌کند و از کره شمالی می‌خواهد از تحرکات غیرقانونی و بی‌ثبات‌کنندهٔ بیشتر خودداری کند».

پرتاب این موشک‌ها یک هفته پیش از نشست رهبران آسیا-اقیانوسیه در کره جنوبی صورت می‌گیرد.

این اولین پرتاب موشک‌های بالستیک توسط پیونگ یانگ از ماه مه به شمار می‌رود که ممنوعیت شورای امنیت سازمان ملل متحد بر این سلاح‌ها را نقض می‌کند.

همچنین این اولین پرتاب از نوع خود از زمان انتخاب لی جائه میونگ به عنوان رئیس‌جمهور کره جنوبی با هدف تعامل با کره شمالی است.

لی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است هفتهٔ آینده در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اَپِک) در کره جنوبی با هم دیدار کنند. همچنین انتظار می‌رود ترامپ با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، ملاقات کند.

لی و ترامپ در مورد ایدهٔ تلاش برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هنگام سفر رئیس‌جمهور آمریکا به کره جنوبی گفت‌وگو کرده‌اند، اما پیونگ یانگ به طور علنی به این ایده پاسخ نداده است.

به گفتهٔ یک «منبع آگاه» از این مذاکرات، مقامات آمریکایی سفر به منطقهٔ غیرنظامی که دو کره را از هم جدا می‌کند، بررسی کرده‌اند. این خبر هنوز تأیید نشده است.

کره جنوبی بازدید از منطقهٔ امنیتی مشترک در روستای مرزی پانمونجوم بین دو کره را تا اوایل نوامبر به حالت تعلیق درآورده، اما هیچ برنامه‌ای را برای دیدار با کیم تأیید نکرده است.

ترامپ و کیم در طول دورهٔ اول ریاست‌جمهوری ترامپ از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سه نشست برگزار کردند و تعدادی نامه ردوبدل کردند که ترامپ آن‌ها را «زیبا» خواند. اما این تلاش‌های دیپلماتیک بی‌سابقه به‌دلیل درخواست‌های ایالات متحده مبنی بر کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای توسط کره شمالی به شکست انجامید.

کیم جونگ اون در ماه سپتامبر گفت اگر واشینگتن از اصرار بر کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای کشورش دست بردارد، دلیلی برای اجتناب از مذاکره با ایالات متحده وجود ندارد، اما او هرگز زرادخانهٔ هسته‌ایش را برای پایان دادن به تحریم‌ها رها نخواهد کرد.