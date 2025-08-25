رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه سوم شهریور گفت که مشتاق است با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار کند و با وجود انتقادات تازه‌اش از کره جنوبی، اعلام کرد که برای مذاکرات تجاری بیشتر با این کشور آماده است.

لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور جدید کره جنوبی، درست پس از آن‌که ترامپ از دولت این کشور انتقاد کرد، وارد خاک ایالات متحده شد. ظاهراً انتقاد رئیس‌جمهور آمریکا به نحوه رسیدگی به تحقیقات مربوط به تلاش رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی در ماه دسامبر برای اعمال حکومت نظامی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات، فضای سنگینی بر مذاکرات پرمخاطره لی حاکم کرده است. رئیس‌جمهور جدید کره جنوبی پس از انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن که به دنبال استیضاح و برکناری یون سوک یول برگزار شد، به قدرت رسید.

ترامپ ضمن استقبال از لی در کاخ سفید، گفت که برای مذاکره دربارهٔ توافق تجاری ایالات متحده و کره جنوبی و دیدار با رهبر کره شمالی آماده است.

او به خبرنگاران گفت: «دوست دارم ملاقاتی داشته باشم. مشتاقانه منتظر دیدار با کیم جونگ اون در آینده مناسب هستم».

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا می‌خواهد امسال یا سال آینده با رهبر کره شمالی ملاقات کند، گفت: «خب، من با افراد زیادی ملاقات می‌کنم. منظورم این است که گفتنش سخت است، اما دوست دارم امسال با او ملاقات کنم».

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از دیدار با رئیس‌جمهور کره جنوبی گفت: «من رابطه خیلی خوبی دارم. آن‌ها را درک می‌کنم. من وقت آزاد زیادی را با آن‌ها گذراندم و در مورد چیزهایی صحبت کردم که احتمالاً قرار نیست در مورد آن‌ها صحبت کنیم. و می‌دانید، من با او خیلی خوب کنار می‌آیم. فکر می‌کنم او کشوری با پتانسیل عالی، پتانسیل فوق‌العاده دارد».

لی از ترامپ تمجید کرد و گفت که امیدوار است رئیس‌جمهور آمریکا با کره شمالی تعامل کند.

اقتصاد کره جنوبی به شدت به ایالات متحده وابسته است و واشینگتن امنیت آن را با نیروها و بازدارندگی هسته‌ای تضمین می‌کند.

ترامپ از سئول به عنوان «ماشین پول‌سازی» نام برده است که از حمایت نظامی آمریکا سوءاستفاده می‌کند.