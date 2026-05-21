رضا علیجانی: احمدینژاد موج سوار است، نه موجساز
روزنامهٔ نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد که اسرائیل و آمریکا، در جریان برنامهریزی برای حمله به ایران، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور اسبق ایران، را یکی از گزینههای احتمالی برای ادارهٔ ایران پس از حملهٔ نظامی در نظر گرفته بودند، اما این طرح به نتیجه نرسید. این گزارش اختصاصی که در روز ۲۹ اردیبهشت منتشر شده میگوید حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به نزدیکی محل سکونت محمود احمدینژاد در اوایل جنگ اخیر برای «آزادی او از حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم» بوده است. دولتهای آمریکا، اسرائیل و ایران و همچنین خود محمود احمدینژاد به این گزارش واکنش نشان ندادهاند. اما این گزارش با واکنشهای بسیاری روبرو شده است و برخی حتی درستی آن را زیر سوال بردهاند. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، را درباره این گزارش بشنوید.
