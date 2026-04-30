قیمت نفت، پس از آن‌که رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد محاصره دریایی ایران تا زمان رسیدن به توافق می‌تواند ادامه یابد، در جهشی کم‌سابقه به ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید.

این بالاترین رقم برای قیمت نفت در بازارهای جهانی از سال ۲۰۲۲ تاکنون است. در پی تهاجم روسیه به خاک اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت نفت برنت دریای شمال از ۱۲۰ دلار فراتر رفت و در زمانی محدود به ۱۳۹ دلار هم رسید.

حال پس از دو ماه از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت، با اعلام خبر احتمال طولانی شدن محاصره دریایی ایران از سوی دونالد ترامپ، نفت برنت دریای شمال که در بازار به عنوان استاندارد استفاده می‌شود در عرض ۲۴ ساعت ۱۳ درصد افزایش یافت.

در ابتدای بعدازظهر چهارشنبه، بهای هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن با ۵٫۱۶ درصد افزایش به ۱۱۷ دلار رسید که بالاترین سطح آن از زمان اجرای آتش‌بس شکننده میان ایالات متحده و ایران محسوب می‌شد.

با این حال این افزایش ادامه یافت تا این‌که دونمالد ترامپ خبر ادامه محاصره دریایی ایران را تأیید کرد و در پایان روز قیمت نفت برنت به ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید.

ابتدا یک مقام کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد ایالات متحده ممکن است محاصرهٔ دریایی ایران را برای چند ماه دیگر تمدید کند؛ موضوعی که در نشستی میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مدیران صنعت نفت مطرح شده بود.

پیشتر روزنامه وال‌استریت جورنال گزارش داده بود که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به دستیارانش دستور داده برای یک محاصره طولانی‌مدت تنگه هرمز آماده شوند.

سپس رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که قصد دارد ایران را تحت محاصره دریایی نگه دارد تا زمانی که حکومت تهران با توافقی برای برطرف کردن نگرانی‌های آمریکا دربارهٔ برنامه هسته‌ای خود موافقت کند.

او در یک گفت‌وگوی تلفنی با وب‌سایت اکسیوس گفت: «محاصره تا حدی از بمباران مؤثرتر است. آن‌ها مثل یک خوکِ پرخور در حال خفه شدن هستند. و اوضاع برایشان بدتر هم خواهد شد. آن‌ها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

ترامپ در ابتدای هفته جاری پیشنهاد مطرح‌شده توسط ایران را رد کرد؛ پیشنهادی که بر اساس آن ابتدا تنگه هرمز بازگشایی و محاصره لغو شود و گفت‌وگوهای هسته‌ای به مرحله‌ای بعد موکول گردد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که ایران برای لغو محاصره خواهان دستیابی به یک توافق است و افزود: «آن‌ها می‌خواهند به توافق برسند. نمی‌خواهند من محاصره را ادامه دهم. من هم نمی‌خواهم [محاصره را بردارم]، چون نمی‌خواهم آن‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

دولت آمریکا و در رأس آن دونالد ترامپ امیدوارند که در نتیجه محاصره بنادر ایران، حکومت نتواند نفت خود را صادر کند و این عدم صادرات باعث شود که با پر شدن مخازن نفت ایران در بندر خارک مقام‌های نفتی ایران وادار شوند به طور کلی تولید و استخراج نفت را متوقف کنند.

در حالی که نتیجه قطعی و منطقی محاصره بنادر چنین خواهد بود، کارشناسان مطمئن نیستند که توقف تولید در ایران چه زمانی رخ خواهد داد؛ ترامپ ابتدا از سه، چهار روز سخن می‌گفت، اما برخی از کارشناسان معتقدند که این اتفاق زودتر از ۲۰ روز نخواهد افتاد.

همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در موسسه کپلر، روز سه‌شنبه به رادیوفردا گفت محاصره دریایی ایران از سوی ایالات متحده «تاکنون به صورت جدی انجام شده» و افزود که «به خاطر این محاصره، ایران دیگر توانایی صادرات نفت را ندارد و در میان‌مدت این توانایی تقریباً به صفر می‌رسد».

همایون فلک‌شاهی توضیح داد که «کاهش تولید هم یک موضوع پیچیده، فنی و هزینه‌بر است. اگر محاصره ادامه پیدا کند درآمد می‌تواند از دو سه یا ماه آینده به صفر برسد».

رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود که جنگ ایران چهار تا شش هفته بیشتر طول نخواهد کشید، اما اکنون دو ماه از آغاز این جنگ می‌گذرد و به‌رغم وضعیت آتش‌بس، تنگه هرمز همچنان مسدود مانده و محاصره بنادر جنوبی ایران نیز ادامه دارد.

در حالی که، به نوشته روزنامه گاردین، هر روز که از بسته بودن تنگه هرمز می‌گذرد، عرضه جهانی نفت نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه کاهش می‌یابد، یک وبلاگ اقتصادی وابسته به دانشگاه آکسفورد هشدار داده است که شش ماه بسته بودن تنگه هرمز می‌تواند تا ماه اوت سال جاری قیمت نفت را به ۱۹۰ دلار در هر بشکه هم برساند.