نود و هشتمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار یکشنبه شب ۲۴ اسفند در لس‌آنجلس برگزار شد و فیلم «نبرد پشت نبرد» ساخته پل توماس آندرسون با کسب شش جایزه از جمله جوایز بهترین فیلم، کارگردان و فیلمنامه اقتباسی، فاتح اصلی مراسم لقب گرفت.

این فیلم کمدی-اکشن سیاه دربارهٔ یک فرد انقلابی سابق با بازی لئوناردو دی‌کاپریو است که باید دخترش را از دست یک مقام نظامی فاسد نجات دهد. شان پن از دیگر بازیگران این فیلم توانست جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را کسب کند.

پل توماس اندرسون کاگردان فیلم «نبرد پشت نبرد» که پیش‌تر یازده بار نامزد دریافت جایزه اسکار با ساخت فیلم‌های تحسین شده‌ای چون «شب‌های بوگی»، «مگنولیا»، «خون به پا خواهد شد» و «رشتۀ خیال» شده بود، هنگام دریافت جایزه‌اش گفت فیلم تازه‌‌اش را برای فرزندانش به عنوان عذرخواهی «برای آشفتگی که در این دنیا به جا گذاشته‌ایم و به آنها تحویل می‌دهیم» ساخته است.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که نسل فرزاندنش «عقل سلیم و نجابت را برای ما به ارمغان بیاورند».

فیلم درام خون‌آشامی «گناهکاران» ساخته رایان کاگلر نیز با کسب ۵ جایزه از دیگر فیلم‌های موفق اسکار ۲۰۲۶ بود. این فیلم توانست جوایز مهمی از جمله بهترین فیلمنامه غیراقتباسی و بهترین بازیگر مرد نقش اول برای مایکل بی جردن را دریافت کند.

مایکل بی جردن هنگام دریافت جایزه از دیگر بازیگران سیاه‌پوستی که پیش از او این جایره را دریافت کرده بودند، تقدیر کرد و گفت: « من اینجا ایستاده‌ام به خاطر کسانی که قبل از من بودند.» او به طور مشخص از سیدنی پواتیه، دنزل واشنگتن، هالی بری، جیمی فاکس، فارست ویتاکر و ویل اسمیت نام برد.

جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول هم به جسی باکلی برای نقش‌آفرینی در فیلم «هَمنِت» رسید.

از دیگر اتفاقات قابل توجه اسکار امسال اهدای جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری به یک فیلمبردار زن بود. آتمن دورالد آرکاپاو برای فیلمبرداری فیلم «گناهکاران» این جایزه را دریافت کرد.

حضور سینماگران ایرانی

فیلم «یک تصادف ساده» به کارگردانی جعفر پناهی که به نمایندگی از فرانسه برای کسب جایزه اسکار در دو رشتۀ بهترین فیلم بین‌المللی و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی رقابت می‌کرد نتوانست جایزه‌ای کسب کند.

فیلم «ارزش احساسی» ساخته یوآخیم تریر با مضمونی درباره نقش هنر در ترمیم روابط انسانی درباره رابطه ملتهب یک دختر و پدر به نمایندگی از نروژ اسکار بهترین فیلم بین‌المللی را گرفت.

این فیلم در جشنواره کن سال گذشته هم از رقیبان «یک تصادف ساده» بود. یواخیم تریر، کارگردان این فیلم در سخنرانی خود سخنان جیمز بالدوین، نویسنده آمریکایی آفریقایی‌تبار، را نقل قول کرد که به گفته او «باعث می‌شود به یاد داشته باشیم که همه بزرگسالان مسئول همه کودکان هستند.»

او گفت «بیایید به سیاستمدارانی که این موضوع را جدی نمی‌گیرند رأی ندهیم.»

خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی هنگام اهدای جایزه این بخش گفت: «نه به جنگ و آزادی فلسطین».

در رشته بهترین فیلم مستند بلند فیلم «شکافتن صخره‌ها» به کارگردان مشترک سارا خاکی و محمدرضا عینی نامزد دریافت جایزه اسکار بود اما در نهایت نتوانست این جایزه را به دست آورد و فیلم «آقای هیچ کس علیه پوتین» ساخته پاول تالانکین برنده اسکار این بخش شد.

محمدرضا عینی بر روی فرش قرمز مراسم اسکار به خبرگزاری رویترز گفت: «دوست داشتیم این نامزدی را با مردم ایران جشن بگیریم اما حالا آنها اینترنت ندارند و ما نمی‌‌توانیم با آنها صحبت کنیم. نمی‌دانیم خبرها را چگونه می‌گیرند. همچنین این دیگر اولویت آنها نیست چون به عنوان ایرانی ما حالا اولویت‌های دیگری داریم. امیدواریم به‌ آینده‌ای بهتر و صلح برای کشورمان.»

در همین حال فیلم کوتاه فرانسوی-آمریکایی «دو نفر با هم آب دهان مبادله می‌کنند»، که زر امیرابراهیمی، بازیگر ایرانی مقیم فرانسه از جمله بازیگران آن است، به عنوان یکی از دو فیلم برنده جایزه اسکار رشته بهترین فیلم کوتاه معرفی شد.