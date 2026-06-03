وزارت خارجه کویت روز چهارشنبه ۱۳ خرداد اعلام کرد در حملهٔ پهپادی ایران به «تأسیسات غیرنظامی» این کشور، از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک، یک نفر کشته شده است.

وزارت بهداشت این کشور نیز اعلام کرد در این حمله دست‌کم ۶۳ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای که ساعاتی پس از گزارش‌های اولیه از حمله منتشر شد، مشخص نکرد که کدام نمایندگی‌های دیپلماتیک در این حمله آسیب دیده‌اند.

ساعتی بعد وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که روز چهارشنبه ۳۰ موشک بالستیک و پهپاد را که ایران شلیک کرده بود، شناسایی کرده است.

سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی این وزارتخانه، گفت: «از بامداد امروز، نیروهای مسلح ۱۳ موشک بالستیک متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی و با آنها درگیر شدند. این موشک‌ها بر فراز چندین منطقه مسکونی رهگیری شدند که در نتیجه آن، بخشی از بقایای آنها سقوط کرد.»

او خبر داد نیروهای مسلح کویت ۱۷ پهپاد متخاصم را شناسایی و با آنها مقابله کردند و افزود: «این تجاوز شنیع ایران، تأسیسات غیرنظامی و حیاتی را هدف قرار داده بود.»

وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که یکی از شهروندان این کشور در فرودگاه کویت کشته شده است و این حمله را محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهیم که به چنین حملاتی علیه اهداف غیرنظامی پایان دهند.»

پیش‌تر، خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده بود که حمله بامداد چهارشنبه به فرودگاه بین‌المللی این کشور چندین زخمی بر جا گذاشت، فعالیت فرودگاه را به حالت تعلیق درآورد و برخی پروازها به فرودگاه‌های دیگر هدایت شدند.

اداره کل هوانوردی غیرنظامی کویت هم اعلام کرد ساختمان ترمینال شماره یک فرودگاه در این حمله «به شدت آسیب دیده است».

شرکت هواپیمایی کویت نیز اعلام کرد پروازهای روز چهارشنبه خود را تغییر زمان‌بندی خواهد داد. با این حال، اداره هوانوردی غیرنظامی این کشور ساعاتی بعد خبر داد که پس از ارزیابی خسارت‌ها و اجرای تدابیر ایمنی، پروازهای شرکت هواپیمایی کویت از ترمینال شماره چهار از سر گرفته شده است.

سپاه پاسداران ساعاتی پیش با اشاره به حملۀ آمریکا به هدفی در جزیرۀ قشم، بدون نام بردن از کویت، از حملۀ تلافی‌جویانه به یک «پایگاه هوایی و بالگردی در یکی از کشورهای منطقه» و مرکز ناوگان پنجم آمریکا [در بحرین] خبر داده بود.

ارتش آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شده بودند، پیش از رسیدن به هدف سقوط کرده یا در میانه مسیر متلاشی شده‌اند. همچنین سه موشک شلیک‌شده به سمت بحرین توسط نیروهای آمریکایی و بحرینی رهگیری شدند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، هم اعلام کرد موج دیگری از پهپادهای ایرانی که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را هدف قرار داده بودند، به اهداف خود نرسیدند. به گفته سنتکام، موشک‌های بالستیک ایران که به سوی کشورهای همسایه شلیک شده بودند نیز به اهداف مورد نظر اصابت نکردند.

به رغم برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا از روز ۱۸ فروردین، تنگه هرمز همچنان بسته است و آمریکا نیز محاصره دریایی ایران را ادامه می‌دهد. در روزهای اخیر درگیری‌های پراکنده‌ای میان طرفین در خلیج فارس و نزدیکی تنگه هرمز رخ داده است.

در جریان جنگ اخیر که بعد از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، نیروهای نظامی ایران حملات پهپادی و موشکی پرشماری به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام دادند.