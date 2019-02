اسکار «بهترین فیلم» به کتاب سبز رسید؛ رکورد جوایز برای زنان شکسته شد

آکادمی علوم و هنرهای سینما در آمریکا، اسکار، پنجم اسفند ماه برندگان ۹۱مین دوره از جوایز خود را اعلام کرد. «کتاب سبز» برنده اسکار «بهترین فیلم» و آلفونسو کوارون، برنده اسکار «بهترین کارگردانی» شد. امسال رکورد تازه‌ای در شمار جوایزی که به زنان رسید و تنوع و گوناگونی برندگان ثبت شده‌است.

ماه پیش نامزدهای اصلی دریافت جوایز اسکار اعلام شده بودند و فیلم‌های پلنگ سیاه، بلک‌ک‌کلنزمن، راپسودی بوهمی، محبوب، کتاب سبز، روما، ستاره‌ای متولد می‌شود، و معاون، نامزد دریافت بهترین فیلم بودند.

فیلم مکزیکی روما و فیلم مجبوب بیشترین شمار نامزدی را، در این دوره از جوایز اسکار، از آن خود کرده بودند.

مراسم اسکار امسال بدون میزبان برگزار شد. این نخستین بار در ۳۰ سال گذشته است که این مراسم میزبانی ندارد. آغازگر مراسم نیز گروه موسیقی «کوئین» و آدام لمبرت، ستاره شوی تلویزیونی «امریکن ایدول»، بودند.

برایان می و راجر تایلور، بازماندگان گروه «کوئین» همراه لمبرت ترانه‌های «We Will Rock You» و «We Are the Champions» را اجرا کردند.