عاصم منیر فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان روز جمعه اول خرداد راهی تهران شد تا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که وزیر کشور پاکستان چندین روز است که در تهران به سر می‌برد و از جمله روز جمعه برای دومین بار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده است. بسیاری منتظر انجام این سفر عاصم منیر به تهران بودند چرا که آن را با پیشرفت یا حساس شدن مرحله‌ای دیگر از رایزنی‌ها در ارتباط می‌بینند. اگرچه که گروهی هم هشدار می‌دهند که سفر این مقام عالیرتبه پاکستانی الزام به معنی نزدیک بودن تهران و واشینگتن به دستیابی به یک توافق نیست و درباره خوش‌بینی در این زمینه هشدار می‌دهند. ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر خاورمیانه و جنوب آسیا در واشینگتن، را دربارهٔ نقش پاکستان در میانه این بحران بشنوید.