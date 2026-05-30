پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه، ۹ خرداد، در نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور از متحدان آسیایی واشینگتن خواست برای مقابله با افزایش سریع توان نظامی چین، هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند.
او هشدار داد که «دوران یارانه دادن آمریکا با هدف دفاع از کشورهای ثروتمند پایان یافته است».
هگست در سخنرانی خود در این نشست، که از مهمترین گردهماییهای سالانه مقامهای دفاعی، نظامی و دیپلماتیک آسیا به شمار میرود، گفت درباره «افزایش تاریخی توان نظامی چین و گسترش فعالیتهای نظامی آن در منطقه و فراتر از آن» نگرانی جدی وجود دارد. او افزود که تسلط هر قدرت هژمونیک بر اقیانوس آرام، موازنه قدرت منطقهای را برهم خواهد زد.
وزیر دفاع آمریکا گفت واشینگتن از متحدان و شرکای آسیایی خود انتظار دارد هزینههای دفاعیشان را به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلیشان افزایش دهند. او در عبارتی کنایهآمیز گفت: «شانگریلای کمتر، کشتیهای بیشتر، زیردریاییهای بیشتر» و تأکید کرد که متحدان آمریکا خواهان ثبات هستند، نه تشدید تنش.
هگست همچنین با تکرار موضع دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت آمریکا دیگر حاضر نیست هزینه دفاع از کشورهای ثروتمند را بهتنهایی بپردازد. او گفت: «ما شریک میخواهیم، نه تحتالحمایه» و افزود که اتحاد نیرومند زمانی معنا دارد که همه طرفها «در بازی سهمی داشته باشند» و «سواری مجانی» در کار نباشد.
با این حال، رئیس پنتاگون درباره روابط واشینگتن و پکن لحنی نسبتاً محتاطانه داشت و گفت روابط دو کشور «بهتر از سالهای گذشته» است و تماسهای نظامی میان دو طرف برای مدیریت تنشها بیشتر شده است.
یک عضو هیئت چینی حاضر در نشست نیز روابط دو کشور را «پیچیده» توصیف کرد اما گفت لحن هگست امسال بهتر از سال گذشته بود.
وزیر دفاع آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فروش تسلیحات به تایوان گفت ذخایر تسلیحاتی آمریکا در وضعیت مناسبی است، اما تصمیم نهایی درباره بستههای آینده فروش سلاح به تایوان با دونالد ترامپ خواهد بود.
چین جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند.
تأکید هگست بر توانایی آمریکا برای ازسرگیری جنگ با ایران
وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه در بخش دیگری از سخنان خود درباره جنگ خاورمیانه گفت ایالات متحده آماده است در صورت شکست دیپلماسی، حملات علیه ایران را از سر بگیرد.
او گفت: «توانایی ما برای شروع مجدد در صورت نیاز به گونهای است که بیش از حد کافی توانایی داریم و انبارهای مهمات ما برای این کار کاملاً مناسب هستند، هم در آنجا و هم در سراسر جهان؛ چرا که ما میان مهمات پیشرفته و مهمات فراوانتر تعادل برقرار کردهایم.»
این سخنان بازتاب موضع ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) بود که در شبکه ایکس اعلام کرد نیروهای آمریکایی «در سراسر منطقه حاضر و هوشیار میمانند.»
این هشدار پیت هگست پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد هرگونه توافق صلح باید بر اساس خط قرمزهای او باشد، از جمله اینکه تهران هرگز نتواند به سلاحهای هستهای دست یابد.
کاخ سفید اشاره کرده بود که ترامپ پس از هفتهها پیامهای متناقض در ارتباط با مذاکرات شکننده، به تصمیمگیری در مورد یک توافق اولیه نزدیک شده است، هرچند تهران وجود هرگونه توافق نهایی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه را که اقتصاد جهانی را تکان داده است، تکذیب کرد.
منابع آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که این توافق در انتظار تایید ترامپ است، اما رئیسجمهور آمریکا پس از یک جلسه دو ساعته در اتاق وضعیت کاخ سفید در روز جمعه در واشینگتن هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده است.
تلاشها برای دستیابی به توافقی با میانجیگری پاکستان در حالی ادامه دارد که هفته گذشته چند حمله ایالات متحده به بندرعباس با آتش تلافیجویانه ایران مواجه شد.