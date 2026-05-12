یک مقام ارشد پنتاگون روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد که جنگ ایالات متحده با ایران تاکنون ۲۹ میلیارد دلار هزینه داشته است، رقمی که نسبت به برآورد ارائهشده در اواخر ماه گذشته، چهار میلیارد دلار افزایش نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که تنها شش ماه تا انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا باقی مانده است، دموکراتها در نظرسنجیهای عمومی موقعیت بهتری پیدا کردهاند و تلاش میکنند این جنگ را به مسائل مربوط به هزینههای زندگی پیوند بزنند.
پنتاگون در ۲۹ آوریل اعلام کرده بود که هزینه جنگ تا آن زمان ۲۵ میلیارد دلار بوده است.
جولز هرست، که بهطور موقت وظایف حسابرس ارشد را بر عهده دارد، روز سهشنبه به قانونگذاران گفت که برآورد جدید شامل هزینههای بهروزشده تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینههای عملیاتی است.
او گفت: «تیم ستاد مشترک و تیم حسابرسی بهطور مداوم این برآورد را بررسی میکنند».
هرست در کنار پیت هگست، وزیر دفاع، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، سخن میگفت.
مشخص نیست پنتاگون چگونه به رقم ۲۹ میلیارد دلار رسیده است.
یک منبع در ماه مارس به رویترز گفته بود که دولت ترامپ برآورد کرده بود تنها شش روز نخست جنگ دستکم ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است.
هگست کم شدن ذخایر مهمات آمریکا را رد کرد
در جلسه استماع کنگره آمریکا وقتی از پیت هگست پرسیده شد که قانونگذاران چه زمانی گزارش کاملتری از هزینههای جنگ دریافت خواهد کرد، او گفت دولت «هر آنچه فکر کنیم نیاز داریم» را جدا از بودجه اصلی پنتاگون درخواست خواهد کرد، اما نگفت این درخواست تکمیلی چه زمانی ارائه خواهد شد.
این شهادت در حالی مطرح شد که آتشبس شکننده میان آمریکا و ایران بهنظر میرسید هرچه بیشتر متزلزل شده است و دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد تهران برای توافق را رد کرده است.
دموکراتها در این جلسه دولت آقای ترامپ را بهدلیل افزایش سرسامآور هزینههای جنگ و آنچه فقدان شفافیت دربارهٔ اهداف آمریکا توصیف کردند، مورد حمله قرار دادند.
روزا دلائورو، ارشدترین دموکرات کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، گفت: «در پایان باید به این سؤال پاسخ داده شود: ما چه چیزی به دست آوردهایم و به چه قیمتی؟»
بتی مککالوم، دیگر نماینده دموکرات، پنتاگون را به «فقدان مداوم شفافیت» متهم کرد و خواستار توضیح روشنتری دربارهٔ راهبرد بلندمدت دولت شد، پیش از آنکه کنگره بودجه بیشتری را تصویب کند.
جنگ با ایران نگرانیها دربارهٔ کاهش سریع ذخایر تسلیحاتی آمریکا را پس از ماهها عملیات سنگین موشکی و پدافند هوایی تشدید کرده است.
وزیر دفاع آمریکا هشدارها دربارهٔ اینکه این درگیری بهشدت ذخایر مهمات آمریکا را کاهش داده، رد کرد.
هگست گفت: «موضوع مهمات بهشکل احمقانه و غیرمفیدی بیش از حد بزرگنمایی شده است. ما دقیقاً میدانیم چه چیزی در اختیار داریم. هر آنچه نیاز داشته باشیم، به اندازه کافی داریم.»
سناتور دموکرات مارک کلی اخیرا هشدار داد که ذخایر موشکهای تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و دیگر سامانههای پیشرفته بهشدت کاهش یافته و ممکن است سالها طول بکشد تا دوباره تأمین شوند؛.
این جلسات نخستین حضور هگست در کنگره از زمانی بود که کاخ سفید بهطور رسمی به کنگره اطلاع داد که درگیریهایی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه آغاز کرده بودند، «پایان یافتهاند.»