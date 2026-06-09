طالبان به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب در غرب افغانستان حمله کرد

مقام‌های امنیتی افغانستان روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد تظاهراتی که در حمایت از حقوق زنان را در ولایت غربی هرات برگزار شده را متفرق کرد.

این اعتراض پس از آن آغاز شد که پلیس امر به معروف طالبان گروهی از زنان را به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش بازداشت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان گفتند که در جریان حمله طالبان یک نفر کشته شده، چندین نفر دیگر زخمی شده‌اند و ده‌ها نفر از جمله زنان و دختران بازداشت شده‌اند.

مقام‌های طالبان درباره تلفات یا بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند.

یکی از شاهدان عینی که هنگام این اتفاق در محل حضور داشته ولی به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت: «خود من همان‌جا سر چهارراه بهار بودم که این‌ها (طالبان) به سوی معترضان آتش گشودند».

او افزود که پس از متفرق شدن معترضان، نیروهای امنیتی طالبان در کوچه‌ها و جاده‌های اطراف به تعقیب معترضان پرداخته و شماری از آنان را بازداشت کردند.

سید مسعود حسینی، سخنگوی پلیس هرات، به خبرگزاری دولتی باختر گفت تجمع در منطقه جبرئیل «تنش ایجاد کرده» و نظم عمومی را به بهانه مخالفت با حجاب اسلامی، که او آن را یک تکلیف دینی توصیف کرد، برهم زده است.

باختر به نقل از شیخ عزیزالرحمن المهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات، گزارش داد که «ادعاهای مربوط به بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب نادرست است».

او گفت: مأموران تنها با ارائه راهنمایی و افزایش آگاهی درباره حجاب اسلامی وظایف خود را انجام می‌دهند.

طالبان از زمان به‌دست گرفتن قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در این کشور جنگ‌زده اعمال کرده است، از جمله محدودیت در دسترسی به آموزش، اشتغال و ورزش؛ اقداماتی که با انتقاد گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.

به گزارش رویترز، هرات که مدت‌ها به‌عنوان یکی از پویاترین شهرهای اجتماعی و فرهنگی افغانستان شناخته می‌شد، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است.

شاهدان گفتند اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که مأموران امر به معروف تلاش کردند زنانی را که با الزامات پوشش اجباری مخالفت می‌کردند بازداشت کنند.

برخی از ساکنان گفتند مأموران حتی زنانی را هدف قرار دادند که از پیش نیز پوشش مورد نظر، شامل پوشاندن کامل صورت و بدن، را رعایت کرده بودند.

ویدئویی که خبرگزاری رویترز صحت آن را تأیید نکرده، نشان می‌دهد مأموران مسلح در حال متفرق کردن تجمع هستند؛ در میان معترضان زنانی با پوشش کامل نیز دیده می‌شوند. در یکی از این ویدئوها، با شنیده شدن صدای تیراندازی در پس‌زمینه، مردم برای پناه گرفتن فرار می‌کنند.

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد از گزارش‌ها درباره بازداشت زنان در غرب افغانستان به‌دلیل رعایت نکردن الزامات پوشش نگران است و از مقام‌های طالبان خواست به آزادی رفت‌وآمد و برابری در برابر قانون احترام بگذارند.

طالبان می‌گوید حقوق زنان را مطابق با تفسیر خود از شریعت اسلامی رعایت می‌کند.