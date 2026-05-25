طالبان افغانستان در تازهترین اقدامات سرکوبگرانهٔ خود که از زمان به قدرت رسیدن دوباره این گروه در سال ۲۰۲۱، صحنه رسانهای کشور را تا حد زیادی تضعیف کرده است، سه ایستگاه رادیویی محلی را تعطیل کرد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز سوم خرداد در اعلامیهای گفت که رادیوهای «تحسین القرآن»، «سنگا» و «زما زیور» به دلیل عدم پرداخت مالیات، عدم دریافت پروانه و پخش با کیفیت پایین تعطیل شدهاند.
در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر به نامهای «ملت غژ» و «ورانگی» هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیتهایشان را قانونی سازند.
حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانهها، در واکنش به این اقدام به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش میکند برای کنترل افکار عمومی از هر ابزار ممکن استفاده کند.
عبیدی گفت که دلایل ارائهشده برای تعطیلی ایستگاهها تنها بهانهای برای سرکوب افکار عمومی است.
هفته گذشته، وقتی ایستگاه محلی دیگری، رادیو بامیان، بهدلیل عدم تمدید مجوزش تعطیل شد، منبعی در این رادیو به رادیو آزادی گفت که طالبان در واقع از این کار جلوگیری کردهاند.
افغانستان در جدیدترین شاخص جهان آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز که ماه گذشته منتشر شد، در رتبه ۱۷۵ قرار دارد. تنها عربستان سعودی، ایران، چین، کرهٔ شمالی و اریتره امتیاز پایینتری داشتند.
گزارشگران بدون مرز میگوید ۴۳ درصد از رسانهها در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تعطیل شدهاند که نمونههایی از خاموش شدن رسانههای مستقل با هدف قرار دادن زنان خبرنگار است.
از سال ۲۰۲۱ تاکنون، بیش از ۱۶۵ خبرنگار و کارشناس امور رسانه در افغانستان بازداشت شدهاند، از جمله ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۵؛ این نهاد نظارت رسانهای میگوید «روزنامهنگاری با سانسور بیوقفه خفه شده است».
گزارش سالانه مرکز خبرنگاران افغانستان در سال ۲۰۲۵ نیز به افزایش سانسور و سرکوب اشاره دارد.
«نمونهها شامل اخذ اعترافهای اجباری از خبرنگاران زندانی، محدودیت در شرکت دادن زنان خبرنگار در کنفرانسهای خبری با حضور مقامات ارشد، و سانسور صدای زنان در پوشش زنده خبری» بیان شده است.
گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین از تعطیلی دستکم ۲۰ ایستگاه تلویزیونی در کشور از سال ۲۰۲۱ خبر داده است. این گروه همچنین تعطیلی سه ایستگاه رادیویی مستقر در قندهار را محکوم کرده است.
مقررات طالبان نیز سیستمهای سانسور گستردهای اعمال کردهاند، برنامههای سرگرمی و فیلمها را ممنوع کردهاند و محدودیتهایی بر شرکت زنان در رسانهها اعمال کردهاند.