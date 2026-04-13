پاسخ تند پاپ لئو به انتقاد ترامپ: «ترسی از دولت ترامپ ندارم»

پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، در آغاز سفر آفریقایی خود در پاسخی تند به انتقادات رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که «ترسی از دولت ترامپ ندارم».

به گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، پاپ لئو روز دوشنبه، ۲۴ فروردین، در گفت‌وگو با خبرنگاران حاضر در هواپیمایش گفت: «من ترسی از دولت ترامپ یا فریاد زدن پیام انجیل ندارم، کاری که باور دارم برای آن اینجا هستم، کاری که کلیسا برای آن اینجاست.»

رئیس‌جمهور آمریکا روز یک‌شنبه از رهبر کاتولیک‌های جهان به‌دلیل مخالفتش با جنگ ایران انتقاد و او را متهم کرده بود که در برابر «جرم و جنایت و سلاح هسته‌ای» ضعیف عمل می‌کند.

پاپ لئو روز دوشنبه پس از حمله مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به رهبر کلیسای ۱.۴ میلیارد نفری، به خبرگزاری رویترز گفت که قصد دارد همچنان علیه جنگ موضع‌گیری کند.

او در اظهاراتی در هواپیمای ویژه پاپ به مقصد الجزایر که آغازگر سفر ده‌روزه‌اش به چهار کشور آفریقایی خواهد بود همچنین گفت که از پیام مسیحیت «سوءاستفاده» می‌شود.

پاپ لئو به رویترز گفت: «نمی‌خواهم وارد بحث با او شوم. فکر نمی‌کنم پیام انجیل همانی باشد که برخی افراد از آن سوء استفاده می‌کنند».

او که به زبان انگلیسی صحبت می‌کرد افزود: «به‌طور جدی به مخالفت با جنگ ادامه خواهم داد، با هدف ترویج صلح، گفت‌وگو و روابط چندجانبه میان کشورها برای یافتن راه‌حل‌های عادلانه برای مشکلات».

رهبر کاتولیک‌های جهان اظهار داشت: «امروز افراد زیادی در جهان رنج می‌برند. افراد بی‌گناه بسیاری کشته می‌شوند. و فکر می‌کنم کسی باید برخیزد و بگوید راه بهتری هم هست».

دونالد ترامپ روز یک‌شنبه در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشته بود که «پاپ لئو در مقابله با جرم و جنایت ضعیف است و در سیاست خارجی هم عملکرد بسیار بدی دارد».

رئیس‌جمهور آمریکا در پیام خود از رهبر کاتولیک‌های جهان به‌دلیل مخالفتش با جنگ ایران انتقاد کرده و او را متهم کرده بود که در برابر «جرم و جنایت و سلاح هسته‌ای» ضعیف است.

او افزود: «من پاپی نمی‌خواهم که فکر کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. پاپی نمی‌خواهم که حملهٔ آمریکا به ونزوئلا را بد بداند؛ کشوری که حجم عظیمی مواد مخدر به ایالات متحده می‌فرستاد و حتی بدتر از آن، زندان‌هایش را خالی می‌کرد و قاتلان، قاچاقچیان مواد و مجرمان را به کشور ما می‌فرستاد».

پاپ لئو درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نظر مثبتی نداده، و دولت ترامپ برای این اتهامات به دولت ونزوئلا تاکنون شواهد و مدارکی ارائه نکرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیام خود همچنین مدعی شده بود که «اگر من در کاخ سفید نبودم، لئو هم در واتیکان نبود. متأسفانه ضعف لئو در برابر جرم و جنایت و سلاح‌های هسته‌ای برای من قابل قبول نیست».

ترامپ به رهبر بیش از یک میلیارد نفر از کاتولیک‌های جهان توصیه کرد که «باید خودش را به عنوان پاپ جمع‌وجور کند، از عقل سلیم استفاده کند، دست از جلب رضایت چپ‌های افراطی بردارد و روی این تمرکز کند که یک پاپ بزرگ باشد، نه یک سیاستمدار».

به ادعای ترامپ، موضع‌گیری‌های پاپ لئو، «به او آسیب جدی می‌زند و مهم‌تر از آن، به کلیسای کاتولیک هم لطمه می‌زند!»

رهبر کاتولیک‌های جهان روز ۱۸ فروردین گفته بود که تهدیدهای شدیداللحن رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ایران «غیرقابل‌قبول» است.

این اظهارنظر کم‌سابقه پاپ لئو ساعاتی پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به ایران گفت که «یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت»، سخنانی که واکنش‌های زیادی در جهان برانگیخت و بسیاری از کارشناسان آن را تهدید به نسل‌کشی یا دست‌کم جنایت جنگی تعبیر کردند.

رهبر کاتولیک‌های جهان که به یکی از منتقدان صریح جنگ ایران تبدیل شده، از شهروندان سراسر جهان خواست با نمایندگان سیاسی خود تماس بگیرند و از آن‌ها بخواهند که برای پایان دادن به این درگیری رو به گسترش در منطقه خاورمیانه اقدام کنند.