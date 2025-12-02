رهبر کلیسای کاتولیک جهان در آخرین روز سفر خود به لبنان خواستار پرهیز از خشونت در خاورمیانه شد.

پاپ لئو روز سه‌شنبه ۱۱ آذر از مسیحیان منطقه خواست برای رسیدن به این هدف، «شجاعت به خرج دهند».

او که در گردهمایی ۱۵۰ هزار نفری در بیروت سخنرانی می‌کرد گفت خاورمیانه به نگرش جدیدی نیاز دارد که در آن خشونت و انتقام‌گیری نفی می‌شود.

به گفتهٔ پاپ، برای فائق آمدن بر تقسیم‌بندی‌های سیاسی، دینی و اجتماعی در خاورمیانه و آغاز فصل جدیدی برای مصالحه و صلح به ایده‌های جدید نیاز است.

رهبر کاتولیک‌های جهان در سفر به ترکیه و سپس لبنان با رهبران و مقامات سیاسی و مذاهبی هر دو کشور دیدار کرد و بار دیگر بر راه حل دو کشوری برای حل مناقشات تاریخی بین اسرائیل و فلسطین تأکید کرد.

اظهارات پاپ لئو

پاپ لئو در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «من می‌خواستم به‌عنوان زائری از امید به خاورمیانه بیایم و از خداوند هدیه صلح را برای این سرزمین عزیز که با بی‌ثباتی، جنگ و رنج روبه‌رو است، درخواست کنم».

او افزود: «خاورمیانه به رویکردهای جدیدی نیاز دارد تا ذهنیت انتقام‌جویی و خشونت را نفی کند، بر شکاف‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی غلبه کند و فصل‌های جدیدی به نام آشتی و صلح بگشاید».

پاپ افزود: «من به‌ویژه برای لبنان عزیز دعا می‌کنم. بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که هیچ تلاشی برای پیشبرد فرآیندهای گفت‌وگو و آشتی فروگذاری نکند».

او همچنین «درخواستی از صمیم قلب» خطاب به کسانی که در لبنان و در همه کشورهایی که با جنگ و خشونت درگیرند، و قدرت سیاسی و اجتماعی دارند، مطرح کرد: «به فریاد مردمانتان که خواهان صلح هستند گوش دهید».

پاپ لئو افزود: «مسیر خصومت متقابل و تخریب و جنگ بیش از حد طولانی شده است، نتایج تأسف‌باری در برابر چشمان همه قرار دارد. باید مسیر را تغییر دهیم. باید دل‌هایمان را برای صلح تربیت کنیم.»

با وجود آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ که قرار بود بیش از یک سال درگیری بین اسرائیل و گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران یعنی حزب‌الله را پایان دهد، اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه داده و بسیاری نگران تشدید دوباره اوضاع هستند.

لبنان، کشوری که بیشترین نسبت جمعیت مسیحی را در خاورمیانه دارد، از پیامدهای جنگ غزه، جنگ تمام‌عیار پارسال اسرائیل با حزب‌الله لبنان و همچنین ادامهٔ بمباران تقریباً روزانهٔ اسرائیل به‌شدت آسیب دیده است.

ایالات متحده حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب‌الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.